La Aemet este martes activa el aviso amarillo por vientos y fuerte oleaje en la Axarquía: prevé rachas de hasta 70 km/h

El mapa de avisos de la Aemet de este martes. Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos dos avisos amarillos en la comarca de la Axarquía de Málaga por viento y fenómenos costeros, según informan a través de su página web.

El aviso por fenómenos costeros se activó a las 12.00 horas y se mantendrá hasta las 7.00 horas del próximo miércoles. La alerta se debe a que la Aemet prevé vientos del oeste y noroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Por otro lado, el aviso por fuertes rachas de viento comenzará a las 18.00 horas y continuará hasta las 23.59 horas. Los expertos han decidido activar este aviso porque prevén que en la zona puedan registrarse rachas de vientos del noroeste de hasta 70 kilómetros por hora.

Los avisos no terminan ahí. La Aemet también activará un aviso amarillo este próximo miércoles por fenómenos costeros en la Axarquía.

En esta ocasión, el aviso se mantendrá hasta las 23.59 horas del 21 de enero porque en la zona podrían llegar a registrarse vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de 3 metros.

Aparte de estos vientos, la semana que viene también regresarán las precipitaciones. En concreto lo harán a partir del próximo miércoles, provocando que la capital reciba algunos chubascos.

La probabilidad de lluvia en la capital es del 100%, al igual que en algunas zonas del interior como Antequera, Pizarra y Ronda y de la costa como Marbella y Rincón de la Victoria, donde la inestabilidad también asciende hasta el 100%.

Además, las precipitaciones se mantendrán hasta el próximo domingo con un 100% de probabilidades en prácticamente toda la provincia.