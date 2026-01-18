Ya es oficial: la Aemet activa un aviso amarillo por fenómenos costeros el próximo martes en Málaga
Los expertos estiman que se producirán vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral de la Axarquía.
Más información: Cinco carreteras de Málaga en obras por los daños causados en las últimas lluvias: el coste asciende a los 730.000 euros.
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Aemet activa aviso amarillo por fenómenos costeros en la Axarquía el martes, debido a rachas de viento de 50 a 60 km/h.
El aviso estará vigente desde las 12:00 y afecta especialmente a la franja litoral de la Axarquía.
Se prevé el regreso de las lluvias a partir del miércoles, con una probabilidad del 65% en Málaga capital y hasta el 80% en Antequera y Ronda.
Las precipitaciones continuarán toda la semana, con un 100% de probabilidad de lluvia el viernes y 85% el sábado.
Los avisos amarillos vuelven la próxima semana a la provincia de Málaga. En concreto a la Axarquía y por fenómenos costeros el próximo martes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
En principio, el aviso estará activo desde las 12.00 del mediodía y acotado a la franja litoral de la Axarquía por rachas del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).
Aparte de estos vientos, la semana que viene también regresarán las precipitaciones. En concreto lo harán a partir del próximo miércoles, provocando que la capital reciba algunos chubascos.
La probabilidad de lluvia en la capital es del 65% y en algunas zonas del interior como Antequera y Ronda, la inestabilidad asciende hasta el 80%.
Además, las precipitaciones se mantendrán hasta el fin de semana con porcentajes que oscilan desde el 55% el jueves, 100% el viernes y del 85% el sábado.