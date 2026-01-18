Ya es oficial: la Aemet activa un aviso amarillo por fenómenos costeros el próximo martes en Málaga

Una persona en la playa de la Malagueta visualizando el temporal en una imagen de archivo. Álex Zea - Europa Press

Los avisos amarillos vuelven la próxima semana a la provincia de Málaga. En concreto a la Axarquía y por fenómenos costeros el próximo martes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En principio, el aviso estará activo desde las 12.00 del mediodía y acotado a la franja litoral de la Axarquía por rachas del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Aparte de estos vientos, la semana que viene también regresarán las precipitaciones. En concreto lo harán a partir del próximo miércoles, provocando que la capital reciba algunos chubascos.

La probabilidad de lluvia en la capital es del 65% y en algunas zonas del interior como Antequera y Ronda, la inestabilidad asciende hasta el 80%.

Además, las precipitaciones se mantendrán hasta el fin de semana con porcentajes que oscilan desde el 55% el jueves, 100% el viernes y del 85% el sábado.