Incertidumbre en la estación de Málaga: “Mi tren ha salido a los 10 minutos, he vuelto a nacer”

Afectados por la cancelación de trenes en Andalucía por el accidente.

Ver la Estación María Zambrano de Málaga abarrotada a hora punta no es algo que se escape de lo normal. Pero este domingo, más de 500 personas se han quedado en tierra como consecuencia del trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado de momento con más de 20 de fallecidos y un centenar de heridos.

En Málaga, esta noche la imagen no solo venía acompañada de frustración por la cantidad de trenes cancelados, también de sorpresa absoluta y agradecimiento por estar sanos y salvos.

“He vuelto a nacer”, repetía uno de los pasajeros recién llegado a la estación. Diez minutos es el tiempo que ha tardado su tren de Renfe en salir de la Estación María Zambrano de Málaga tras el iryo que ha descarrilado en Adamuz (Córdoba). Como él, cientos de personas repetían el milagro de estar sanos y salvos aún con el miedo en el cuerpo.

Así es el caso de Delia y sus dos hijas, quienes iban en el mismo convoy de camino a Madrid después de pasar el fin de semana en la Costa del Sol de vacaciones.

Con el susto en el cuerpo y el móvil en la mano para encontrar un alojamiento donde pasar la noche porque no tenían ninguna alternativa, aún trataban de asimilar lo ocurrido, según han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga.

A estas horas, la sala club de Renfe permanece abierta para recibir a aquellos pasajeros que han visto cómo su tren volvía a Málaga, a los que les han ofrecido un taxi para poder viajar a Madrid esta misma noche, mientras en Córdoba continúan con la atención a las víctimas.