Cinco carreteras de Málaga en obras por los daños causados en las últimas lluvias: el coste asciende a los 730.000 euros

Los últimos temporales han causado estragos en algunas carreteras del interior de la provincia de Málaga. Ante tal situación y para poder circular de manera correcta por estas vías, se están llevando a cabo obras de emergencia en cinco carreteras para arreglar estos daños. En concreto, son cinco vías del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado en una nota que técnicos del servicio de Vías y Obras efectuaron trabajos de valoración de los daños, que ascienden en total a 730.000 euros, concretando las actuaciones necesarias para restablecer la seguridad vial completamente en las carreteras afectadas.

En este sentido, las obras en las cinco vías, contratadas por procedimiento de urgencia, ya están en marcha.

Las principales incidencias se registraron en tres carreteras del Valle del Guadalhorce. En la MA-3300, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, la situación de emergencia se ha producido en el punto kilométrico 11, donde ha colapsado parcialmente el terraplén de la carretera en una longitud aproximada de 100 metros, quedando aproximadamente media calzada sin apoyo, lo que se ha reflejado a través de una importante grieta longitudinal.

Ante esta situación, en primer lugar se delimitó la zona que ha quedado sin apoyo para que los vehículos no pasen por esa parte de la calzada y se colocó señalización de obra para advertir del estrechamiento de calzada.

Las principales actuaciones a realizar para restituir la vialidad de la carretera en condiciones de seguridad, cifradas en 250.000 euros, son el acondicionamiento del terreno y la reconstrucción del terraplén sosteniéndolo mediante muros de escollera, la demolición de la calzada que ha quedado sin apoyo y posterior reconstrucción del firme y la reparación de la cuneta.

Por su parte, en la vía MA-3400, de acceso a la pedanía cartameña de Gibralgalia, los daños más graves se han producido en el punto kilométrico 2 por el colapso parcial del terraplén al romperse la obra de drenaje transversal existente en ese punto. Además, se ha erosionado completamente el talud del terraplén en una longitud aproximada de 50 metros, quedando aproximadamente media calzada sin apoyo.

Los trabajos a realizar en este caso, cuantificados en 220.000 euros, contemplan el acondicionamiento del terreno, la reconstrucción del terraplén sosteniéndolo mediante muros de escollera, la restitución y prolongación de la obra de drenaje transversal y la demolición de la calzada que ha quedado sin apoyo y su posterior reconstrucción.

Y en la MA-5403 (entre Ardales y El Chorro), los desperfectos se han producido entre los puntos kilométricos 1 y 3 de la carretera, destacando una rotura y asentamiento de la calzada y cuneta y el colapso parcial de dos terraplenes. Para solventarlo, se realizarán diversas actuaciones valoradas en 180.000 euros que incluyen reparaciones en la calzada, el sellado de cunetas con hormigón y la reconstrucción de los terraplenes.

Por lo que respecta a carreteras de la Serranía de Ronda, se actuará en la MA-8302, de acceso a Genalguacil, con trabajos cuantificados en 50.000 euros que consisten básicamente en la retirada de piedras, tierra y árboles caídos tanto en calzada como en cunetas. Y obras similares se llevarán a cabo en la MA-8301 (en el acceso a Jubrique), en este caso cifradas en 30.000 euros.