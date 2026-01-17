La nueva realidad de los narcotraficantes en la Costa del Sol: armados con fusiles custodian alijos en chalés

En estos momentos hay decenas de grupos de narcotraficantes en la Costa del Sol resguardando droga en cualquier finca o chalet en Mijas, Fuengirola, Coín o Monda, o de cualquier localidad que pueda pensarse. Lo cierto es que hace años era poco creíble que unos tipos resguardasen alijos de droga con fusiles de asalto, pero los riesgos para ellos han aumentado.

Quien se dedica a la criminalidad organizada asume que algún día acabará en la cárcel, pero no está dispuesto a perder la vida por sufrir un vuelco. Y en esta pirámide criminal, los más expuestos son los que están vigilando esa droga.

Algunos están vigilando horas, días o semanas, dependiendo del encargo que tengan, pero en cualquier caso, el máximo riesgo que corren es acabar con los pies por delante por defender la droga de un tipo que seguramente esté en Dubai y que echa poca cuentas de sus hombres. La semana pasada en el faro de Calaburras, en Mijas, se vivió un nuevo tiroteo en la zona. Una banda de narcos le quiso robar unos 75 kilos de hachís.

Teniendo en cuenta las cantidades de droga que discurren o se consume en la Costa del Sol, mover 75 kilos en un viaje es poca cosa. Pero en 2026 eso ya da un poco igual porque a quien la transporta te pueden pegar un tiro.

Eso ocurrió el pasado sábado en la urbanización El Faro de Mijas. De allí llegó al Hospital Costa del Sol de Marbella un herido de bala, había participado en un hecho que está tratando de desenmarañar la Guardia Civil tras haber detenido la Policía Local de Mijas a 2 tipos en esa zona tras un accidente que implicó 4 vehículos.

Todos habían participado en un intento de robo de 75 kilos de hachís que se encontraban guarecidos en la zona. Por la manera en que ocurrió, todo apunta a un intento de Rip Deal para hacerle la 13-14 a los propietarios de la droga. Pero alguien se percató in situ de la situación y desencadenó un tiroteo que alertó a todos los vecinos de la zona.

El Rip Deal es un intento de estafa en el que se pretende pagar alijos de droga con billetes falsos, o directamente se acude al encuentro para pagar supuestamente el estupefaciente pero sin la más mínima intención de hacerlo. Y muchas veces todo acaba como el rosario de la Aurora. Por este tipo de hechos, nadie gasta bromas en el narcotráfico de cierto nivel.

Hace unas semanas se detuvo en una casa de campo de la zona de Pelayo, en Algeciras, a dos albaneses que custodiaban una guardería de droga con más de 1.000 kilos de hachís. Aparte de la droga, estaban armados con 3 fusiles de asalto Kalashnikov, algo que ofrece una idea de a qué se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando realizan una entrada y registros en el sur de España.

Que dos albaneses se encarguen ellos mismos de custodiar chocolate en un territorio tan cercano a la playa evidencia que las mafias internacionales prefieren controlar su droga desde el minuto uno antes que permitir que las organizaciones criminales españolas la resguarden. Ya nadie se fía de nadie, y menos si hay cientos de miles de euros en juego.