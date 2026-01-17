Málaga supera a Madrid y Barcelona en VTC: 2.766 coches en la Costa del Sol, uno por cada 648 habitantes

La bolsa de los llamados vehículos de alquiler con conductor, los populares VTC, sigue creciendo en la Costa del Sol.

La estadística oficial del Ministerio de Transportes confirma que 2026 arranca con el registro de 2.766 licencias para este tipo de vehículos, convertidos desde hace meses en una de las grandes alternativas en materia de movilidad para miles de personas en la provincia de Málaga.

Hay que recordar que desde julio del pasado año el número de VTC que hay operativos en la provincia supera al de licencias de taxis, lo que supone una modificación radical respecto a la fotografía tradicional.

Conforme a los datos del Ministerio de Transportes, a 1 de enero de 2026 son 2.761 los taxis autorizados, 31 más que en la misma fecha de 2025.

Este incremento, no obstante, está bastante por debajo del de los VTC, cuya flota ha sumado 157 vehículos.

Si esta comparativa se extiende en el tiempo es posible apreciar de manera más clara su crecimiento exponencial. En diciembre de 2023, eran 2.517 los VTC con licencia para operar. Y a finales de 2019, justo antes de la pandemia de la Covid, las estadísticas precisaban la existencia de 1.650 licencias para este tipo de vehículos.

Esta evolución y los números actuales constatan cómo la Costa del Sol, con el Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso como gran motor, se ha convertido en un auténtico paraíso para las empresas explotadoras de los VTC, como Uber, Cabify y Bolt como referentes.

Y ello en gran medida por el impacto positivo que genera el turismo durante casi todo el ejercicio. A la espera de que se cierren los datos oficiales, el aeródromo acabará 2025 con un nuevo récord de pasajeros, rondando los 27 millones de pasajeros.

Relación con la población

La suma de todos estos alicientes mantiene a la provincia como la zona con mayor número de vehículos de este tipo en toda España en relación con su población.

Conforme a estos valores, hay casi 1 taxi por cada VTC, la relación más equitativa de cuantas se pueden observar en el resto de grandes provincias españolas, donde la flota de taxis es muy superior a la de los VTC.

Por ejemplo. En Madrid hay 16.192 taxis frente a los 9.689 VTC autorizados. Esto supone que hay casi 1,7 taxis por cada VTC. ¿Qué ocurre en Barcelona? Allí son 11.626 taxis y 4.104 VTC, lo que supone una relación de 2,8. ¿Y en Sevilla? En la capital andaluza son 2.204 taxis frente a 546 VTC.

Los valores son igualmente ilustrativos si se compara la flota de VTC con la población de las provincias. En ese caso, en Málaga, que posee una población de 1.791.183 habitantes, hay un coche de alquiler con conductor por cada 648 habitantes.

En la provincia de Madrid, esta relación es de un VTC por cada 739 vecinos, mientras que en Barcelona se eleva a un VTC por cada 1.452 habitantes.

Si bien se trata de autorizaciones relacionadas con Málaga, la realidad es que el número real de conductores que prestan sus servicios en este territorio, especialmente en la Costa del Sol, puede ser mayor. Y ello porque la propia normativa autoriza que vehículos de alquiler con conductor de otras zonas de España puedan desarrollar un 20% de su actividad fuera de su territorio.