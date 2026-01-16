El estudio malagueño HCP se consolida como uno de los más importantes del mundo, según la revista Building Design

Imagen de uno de los proyectos de HCP en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El estudio malagueño HCP ha sido reconocido como uno de los 100 estudios de arquitectura más importantes del mundo por la revista Building Design, ocupando el puesto 93 en el ranking WA100. HCP mejora tres posiciones respecto al año anterior y se consolida como el cuarto estudio español más relevante, solo superado por Idom, Ayesa y Morfosis en la lista. El estudio, fundado en 1986 y con un equipo de 117 profesionales, ha trabajado en más de 3.000 proyectos en 34 países y tiene sedes internacionales, incluyendo Baréin. Entre sus proyectos más destacados se encuentran el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, hoteles de lujo en Marbella y varios desarrollos residenciales emblemáticos.

Corren buenos tiempos para uno de los grandes referentes de la arquitectura en la provincia de Málaga: el estudio HCP.

La entidad, fundada por Javier Higuera (fallecido en mayo del año pasado) y Alejandro Pérez, consolida su posición dentro del listado de 100 estudios más reconocidos a nivel mundial.

Así lo refleja la lista World Architecture 100 (WA100), elaborada cada año por el medio internacional Building Design. De acuerdo con esta publicación, HCP ocupa el puesto 93, con unos ingresos por honorarios que se sitúan en la horquilla de entre 10 y 19 millones de dólares.

HCP mejora tres posiciones respecto a la publicación del año pasado y el cuarto estudio de España. Sólo están por delante Idom (puesto 46), con un volumen de entre 60-69 millones; Ayesa (puesto 61), con entre 60-69 millones, y Morfosis (puesto 70), en la horquilla de 10-19 millones.

Imagen de archivo de Alejandro Pérez y Javier Higuera, los fundadores del estudio HCP. Álvaro Cabrera

"Después de un año tan duro en lo personal, es una buena noticia y una recompensa al trabajo de toda una vida", afirma Jacobo Higuera, director de Operaciones y socio de HCP. A su juicio, este reconocimiento demuestra el compromiso y esfuerzo de todo el equipo del estudio.

Esta prestigiosa lista comenzó su andadura en el año 2011, y tiene en cuenta aspectos como el número de profesionales en plantilla, la facturación o el número de sedes para determinar cuáles son los despachos de arquitectura más relevantes del panorama internacional.

Algunos de los proyectos desarrollados por el estudio son el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, junto a BIG; los hoteles Pinomar, Four Seasons y Angsana Real de la Quinta (este último, junto a OBMI) en Marbella; o los residenciales Santa Clara y Evergreen.

Cuenta con un equipo de 117 profesionales. La presencia internacional también es otro de los factores analizados para la elaboración de este ranking.

HCP se ha demostrado desde sus inicios, allá por el año 1986, ser un estudio local con vocación global, con una clara proyección internacional. Esto le ha llevado a trabajar en más de 3.000 proyectos en 34 países y a abrir sedes en Baréin.