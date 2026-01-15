Nuevo estudio del río Guadalhorce para proteger a Estación de Cártama y Doña Ana y evitar inundaciones

Reunión entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cártama. Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía encargará un estudio de caudales sólidos (agua y arrastres) del río Guadalhorce a su paso por el municipio de Cártama y los afluentes en la zona. Así lo ha informado este jueves la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Llevar a cabo este estudio tiene como objetivo reducir la inundabilidad e incrementar la seguridad en los núcleos urbanos de la Estación de Cártama y Doña Ana, según han informado tras una reunión de trabajo con los responsables tanto de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como del Ayuntamiento de Cártama.

Dicho estudio permitirá la simulación de futuros escenarios desfavorables de inundabilidad para su posterior análisis de los puntos más conflictivos y, con ello, poder llevar a cabo nuevas propuestas y medidas concretas que resulten más efectivas para evitar que las zonas urbanas del municipio resulten afectadas por la crecida del cauce del río.

“Se trata de un estudio similar al que ya se ha realizado en el río Campanillas como paso previo al proyecto previsto para la urbanización en esta zona”, ha añadido Navarro.

En este caso concreto, se ha llevado a cabo el encargo de dos informes, uno hidráulico y otro sobre el encauzamiento del río para garantizar la seguridad ante inundaciones.

Con la delegada del Gobierno han participado en la reunión de trabajo el Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; el coordinador provincial de Aguas, Álvaro López; y el jefe de servicio de Dominio Público Hidráulico (DPH), Juan Manuel Trujillo.

Por parte del Ayuntamiento de Cártama han estado presentes el alcalde, Jorge Gallardo; el concejal de Urbanismo, Miguel García; el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa; y el arquitecto municipal Javier Cantos.

Nuevas obras de emergencia en el Guadalhorce

La delegación territorial de Agricultura ha destinado en el río Guadalhorce a su paso por Cártama cerca de un millón de euros en actuaciones de emergencia derivadas de las DANAS de 2024 y las borrascas de marzo de 2025.

“Ha sido la intervención de mayor envergadura en este tramo del río en las últimas cuatro décadas y ha permitido evitar males mayores en los últimos episodios de lluvias torrenciales que sufrió la provincia el 27 de diciembre y el 4 de enero”, ha insistido Navarro que, a continuación, ha anunciado que se van a ejecutar nuevas actuaciones de emergencia cuyo presupuesto rondará los 1,5 millones de euros.

Entre las medidas estructurales que quieren realizar se incluyen la construcción de diques, mantenimiento y conservación de cauces, reforestación de riberas, eliminación de especies invasoras y reforestación con especies autóctonas que permitan reducir la velocidad de los caudales.

"Todas estas medidas deben ir acompañadas por obras estructurales de defensa como motas, encauzamientos y, por supuesto, la presa de Cerro Blanco”, ha continuado Navarro.

En el caso de las motas, son terraplenes longitudinales que se construyen de forma paralela al río para contener el agua durante las crecidas y evitar su desbordamiento; además, también se deben contemplar llanuras inundables, espacios naturales adyacentes al río que se reservan de forma consciente para que se inunden cuando el río lleva grandes caudales. Ambas actuaciones están contempladas para su ejecución a medio plazo por parte de la Consejería.

Presa de Cerro Blanco

En el caso concreto de la presa de Cerro Blanco, Patricia Navarro ha incidido en la necesidad de construir esta infraestructura que serviría no solo para “evitar inundaciones en el municipio de Cártama con la función de laminación que tiene una presa, sino que también permitiría almacenar los recursos hídricos necesarios para abastecer a los núcleos poblacionales del Valle del Guadalhorce en caso de volver a sufrir un largo periodo de sequía como el que ya hemos pasado”, ha recalcado.

Navarro ha recordado que esta presa tendría una capacidad de entre 60 y 80 hectómetros cúbicos y que está declarada de Interés General del Estado. Además ha añadido que el Gobierno andaluz ya tiene contemplado en su presupuesto para este 2026 una importante partida para llevar a cabo el estudio de viabilidad y el estudio de alternativas y que esperan concluir este mismo año.