La Guardia Civil rescata a una tortuga de una red de pesca ilegal en la costa de Manilva: era una especie amenazada

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil rescató a una tortuga laúd atrapada en una red de pesca ilegal en la playa de La Colonia, Manilva, Málaga. El animal pertenece a la especie Dermochelys coriácea, la tortuga marina más grande del mundo y considerada "vulnerable" a nivel global. El rescate se realizó con la colaboración del Servicio Marítimo y Seprona, y la tortuga, adulta y sin heridas, fue liberada y regresó al mar. La red ilegal donde quedó atrapada la tortuga fue retirada por los agentes tras el rescate.

La Guardia Civil ha liberado a una tortuga de una especie protegida que se encontraba atrapada en una red de pesca ilegal en la provincia de Málaga. Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este pasado martes 13 de enero, en la playa de La Colonia de la localidad de Manilva.

El cuerpo armado recibió el aviso que señalaba que una tortuga se encontraba atrapada en una red a unos 25 metros de esta playa. El ejemplar se correspondía con una tortuga laúd (Dermochelys coriácea), la especie de tortuga marina más grande del mundo.

Puede alcanzar hasta los 2,3 metros de longitud y más de 600 kilos de peso. Se trata de una especie que tiene la consideración de "vulnerable" a nivel mundial.

Hasta el lugar se trasladó una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga que, con el apoyo de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), liberó a la tortuga marina que se encontraba enrollada en un trasmallo ilegal.

Los agentes comprobaron que el animal no estaba herido. Se trataba de un ejemplar adulto de unos dos metros de longitud. Tras ser liberada, se marchó nadando mar adentro, mientras que los miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga retiraron la red.