La autopsia confirma que la muerte de la joven de 25 años en Málaga no fue violenta: "No hubo terceras personas"

Las claves nuevo Generado con IA La autopsia preliminar descarta una muerte violenta y la intervención de terceras personas en el fallecimiento de la joven de 25 años en Málaga. El cuerpo de la joven fue hallado sin vida el pasado domingo por la noche junto a su vehículo en la calle Alejo Carpentier, en el distrito de Puerto de la Torre. Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios acudieron al lugar tras el aviso de varios testigos, pero solo pudieron certificar el fallecimiento. La joven se encontraba limpiando su vehículo VTC en el momento en que fue encontrada muerta, sin signos externos de violencia según los primeros informes.

La autopsia preliminar realizada al cuerpo de la joven de 25 años que el pasado domingo fue hallado en el distrito de Puerto de la Torre de la capital malagueña ha confirmado que la muerte no fue violenta y que no intervinieron terceras personas, según ha confirmado este martes en Córdoba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

"No hay signos de violencia según los resultados que ha arrojado también la autopsia, y por lo tanto se sigue indagando, investigando. En principio no hay síntomas ninguno de que haya habido una intervención de terceras personas o que haya sido una muerte violenta", ha asegurado.

Varios alertantes avisaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía sobre la presencia del cuerpo de la chica en la vía pública. Uno de ellos, además, aseguraba no verle signos de violencia externos. Desde el 112, enviaron a la zona a la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios, que no pudieron hacer más que certificar su fallecimiento.