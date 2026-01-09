Las familias de los fallecidos en el temporal de Alhaurín el Grande agradecen el apoyo: "Nunca lo olvidaremos"

Muestras de dolor tras conocerse la muerte de un segundo desaparecido por la borrasca en Alhaurín el Grande (Málaga). EFE/ Carlos Díaz

Las familias de Antonio Morales Serrano y Francisco Zea Bravo, los dos vecinos fallecidos durante el temporal que golpeó Alhaurín el Grande a finales de diciembre, han hecho públicas sendas cartas de agradecimiento a través del Ayuntamiento en las que expresan su reconocimiento al respaldo recibido por parte de la ciudadanía y de los servicios que participaron en las labores de búsqueda y asistencia.

En una misiva firmada por la familia de Antonio Morales Serrano, sus allegados subrayan el apoyo, el cariño, el respeto y la solidaridad mostrados por vecinos y amigos en unos días especialmente difíciles. “Hoy soy yo quien no encuentra palabras para agradecer todo lo recibido”, señala el texto, en el que destacan que, pese al camino “lleno de dificultades” que afrontan, tienen la certeza de que no lo recorrerán solos.

Antonio Morales era conocido como 'El Mori' en el pueblo por la pastelería-heladería que regenta desde hace años, a la que su apodo da nombre. Estas Navidades también han sentido muy cerca a su pueblo, dejándole sin existencias de roscones de Reyes y con cada gesto de cariño que les llegaba al otro lado del mostrador.

De hecho, tuvieron roscones en su cafetería gracias a la colaboración y generosidad de El Rubio Panadería Pastelería, otra empresa del pueblo, que no dudó en echarles un cable en estos momentos tan complicados.

Por su parte, la familia de Francisco Zea Bravo ha querido agradecer “el apoyo y la solidaridad de muchísimas personas” tras su fallecimiento el pasado 28 de diciembre. En su carta, hacen una mención expresa a la labor “incansable y humana” de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos y del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, así como al trabajo de otras instituciones implicadas en el operativo. También destacan la ayuda desinteresada de los cientos de vecinos, amigos y voluntarios que participaron en su búsqueda.

Ambas familias coinciden en resaltar la cercanía, la profesionalidad y las innumerables muestras de afecto recibidas, que, según expresan, les han dado fuerza en medio del dolor y les han recordado el valor de la unión y la solidaridad en momentos de extrema dificultad.

Las cartas concluyen con un agradecimiento profundo y sincero a todas las personas que han acompañado a las familias en este proceso, en un gesto que pone de relieve el respaldo colectivo de Alhaurín el Grande tras uno de los episodios más duros vividos recientemente en el municipio.