Una depresión en altura con aire frío del ártico deja bajo cero el interior de Málaga: registran -3 grados en varios municipios

Una persona cubierta con la capucha de su abrigo por el frío, en una imagen de archivo.

El frío entró por la puerta grande el Día de Reyes en Málaga. Se quedó durante el 7 de enero, registrando mínimas en algunas zonas donde se rozaron los 4 grados bajo cero, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La entrada del frío y la bajada de las temperaturas se debe al descuelgue de una depresión en altura con aire frío de origen ártico, tal y como explicó hace unos días Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

Esta depresión en altura ha hecho que varios municipios del interior de la provincia registraran temperaturas bajo cero durante la madrugada y primera hora del miércoles. Eso sí, las temperaturas malagueñas no se acercan a las más bajas registradas en diferentes estaciones de Granada: -16,7; -13,5; -13; -12,3; -7,6 grados.

La mínima más baja a la que se llegó en Málaga este miércoles tuvo lugar en Fuente de Piedra. En este municipio del interior se registraron -3,7 grados a las 08.30 horas.

De cerca le siguió Antequera, donde llegaron a los -3,4 grados a las 08.40 horas de este miércoles.

La siguiente zona donde más frío hizo ha sido Ronda que alcanzó los -1,3 grados a las 06.30 horas. Una temperatura similar se registró en Gaucín: -1 grado a las 09.10 horas.

Con -0,6 grados dieron los buenos días el 7 de enero en Cortes de la Frontera.

En el resto de municipios las temperaturas estuvieron por encima de los 0 grados. Por ejemplo en Coín la mínima fue de 2,1 grados; en Manilva de 3,2 grados; en el Centro Meteorológico de Málaga fueron 3,3 grados; y en Nerja 6,4 grados.

Temperatura los próximos días

Para este jueves, según los datos de la Aemet, las temperaturas van a subir varios grados. En Antequera, por ejemplo, las temperaturas hasta el próximo domingo oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 13 de máxima.

En Ronda, las temperaturas serán iguales a las de Antequera hasta el final de la semana con unas mínimas de 3 grados y máximas de 13.

Por otro lado, en Marbella las temperaturas rondarán los 8 y los 20 grados los próximos días. En Málaga capital irán de los 9 a los 19 grados; y en Rincón de la Victoria los mercurios marcarán como mínimo 10 y como máximo 20 grados.