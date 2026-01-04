El aviso naranja por lluvias desboca los ríos en Málaga: el Guadalhorce roza la alerta por desbordamiento

Las claves nuevo Generado con IA Las lluvias intensas por la borrasca Francis han disparado el caudal de los ríos en Málaga, especialmente el Guadalhorce, que roza el nivel de alerta por desbordamiento. En zonas como Cártama, el río Guadalhorce ha alcanzado 3,3 metros de altura y un caudal de más de 500 m³/s, obligando a activar el nivel 1 del Plan de Inundaciones. El Ayuntamiento de Cártama ha reforzado su plan de emergencia, retirando vehículos y protegiendo accesos en áreas vulnerables, mientras la situación se mantiene bajo vigilancia. La AEMET mantiene el aviso naranja por lluvias en la comarca de Sol y Guadalhorce, con acumulados de hasta 80–100 l/m² en doce horas y picos de 25–30 l/m² en una hora.

Las intensas lluvias asociadas a la borrasca Francis han disparado el caudal de los principales ríos de la provincia de Málaga, especialmente en la cuenca del Guadalhorce, en una jornada marcada por el aviso naranja por precipitaciones fuertes en la comarca de Sol y Guadalhorce.

Los registros de la red Hidrosur y los servicios de emergencia confirman una respuesta muy rápida de los cauces, con tramos que han llegado a situarse cerca de los niveles de alerta por riesgo de desbordamiento y han obligado a activar el nivel 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.​

Los pluviómetros de Hidrosur han acumulado en pocas horas cantidades de lluvia muy significativas en el interior de la provincia, con estaciones como Casarabonela, Río Grande (Las Millanas), Majada de las Lomas o el entorno del Guadalhorce en Cártama superando ampliamente las varias decenas de litros por metro cuadrado.

En algunos puntos, los acumulados de 12 horas rondan los 40–80 l/m², mientras que en la última hora se han registrado puntas de casi 15 l/m², un patrón de lluvia persistente e intensa que se refleja de forma directa en la crecida de los ríos.​

El tramo del río Guadalhorce a su paso por Cártama se ha convertido en el principal foco de preocupación, al situarse “muy cerca del nivel 2” de alerta por riesgo de desbordamiento tras una subida muy rápida de su nivel durante la madrugada.

Según los últimos datos difundidos, el cauce ha alcanzado una altura en torno a 3,3 metros y un caudal medio superior a 500 metros cúbicos por segundo, aún por debajo de los máximos históricos pero suficientes para mantener al río en el límite y bajo vigilancia constante.​

El Ayuntamiento de Cártama mantiene activado su plan de emergencia local, ha retirado vehículos de las zonas inundables, ha desplazado contenedores y ha reforzado las protecciones en accesos a viviendas situadas en puntos bajos próximos al cauce.

El alcalde, Jorge Gallardo, ha subrayado que la situación está “bajo control”, aunque admite que el escenario sigue siendo delicado mientras continúen las precipitaciones sobre la cuenca del Guadalhorce.​

Río Grande en el punto de control de Las Millanas cuenta este domingo con un caudal medio superior a los 30 metros cúbicos por segundo y tendencia al alza, según los datos de Hidrosur.

Otros ríos y arroyos como el Benamargosa, el Genal o el Campanillas han registrado también incrementos de nivel, aunque sin alcanzar por ahora situaciones críticas, gracias en parte a que las crecidas se han repartido en el tiempo y a la capacidad de los cauces para asumir el volumen de agua descargado.

Aviso naranja

La AEMET mantiene el aviso naranja por lluvias en Sol y Guadalhorce durante buena parte del domingo, con previsión de acumulados de hasta 80–100 litros por metro cuadrado en doce horas y picos de 25–30 litros en una hora, cifras que explican la respuesta tan brusca de los ríos malagueños.

Esta situación ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones, coordinando medios autonómicos y locales para actuar con rapidez ante cualquier desbordamiento o incidencia relevante.​

Desde el 112 y la administración autonómica se recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones oficiales: no cruzar zonas anegadas, evitar desplazamientos innecesarios, retirar vehículos de cauces secos y riberas y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras dure el episodio.