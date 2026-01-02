El nuevo abono de 30 euros para los andaluces con viajes a toda España y el Cercanías incluido: días de compra

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno lanza un Abono Único estatal de 30 euros para menores de 26 años, válido para viajar ilimitadamente durante 30 días en Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales. La medida simplifica el sistema de transporte y busca fomentar el uso del transporte público en Andalucía, donde hay grandes desplazamientos diarios. El abono también estará disponible para mayores de 26 años por 60 euros al mes, ampliando el beneficio a toda la población. La compra del abono podrá hacerse por internet, en taquillas, aplicaciones móviles y máquinas expendedoras, con un sistema de localizador único para facilitar el acceso.

Moverse por Andalucía será más fácil y barato este 2026, especialmente para los jóvenes. El Gobierno ha aprobado un nuevo Abono Único estatal que permitirá viajar de forma ilimitada durante 30 días por Cercanías, trenes de Media Distancia y autobuses interregionales, con un precio reducido de 30 euros para menores de 26 años.

Este nuevo título de transporte nace con la idea de simplificar el sistema actual y fomentar el uso del transporte público en comunidades con grandes desplazamientos diarios, como ocurre en Andalucía.

La iniciativa forma parte del paquete de ayudas al transporte público que se mantendrá durante todo 2026, y que también incluye descuentos ya conocidos: abonos mensuales con rebajas de hasta el 70% para jóvenes, gratuidad para menores de 14 años y abonos de Cercanías por 10 euros, vigentes en los principales núcleos urbanos andaluces como Sevilla o Málaga.

En el caso de los trayectos de Media Distancia, los jóvenes seguirán beneficiándose de descuentos del 40%, una medida especialmente relevante en una comunidad extensa como Andalucía.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que este conjunto de medidas supondrá una inversión pública de más de 1.371 millones de euros, destinada a consolidar el transporte público como la principal alternativa de movilidad en grandes áreas metropolitanas y territorios con alta interconexión.

El Abono Único puede adquirirse por internet en la web del Ministerio de Transportes, en taquillas, a través de aplicaciones móviles y en máquinas expendedoras, y funcionará con un sistema de localizador único, pensado para reducir trámites y facilitar el acceso a los billetes.

Aunque el precio más llamativo es el de los jóvenes, el abono también estará disponible para mayores de 26 años por 60 euros al mes, ampliando así el alcance de la medida a toda la población.

“Queremos que moverse sea más sencillo, más accesible y más económico”, ha señalado Puente, destacando que este nuevo abono responde a la realidad diaria de comunidades como Andalucía, donde el transporte público es clave para la cohesión territorial.