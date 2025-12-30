Alhaurín el Grande llora al pastelero Antonio, 'El Mori', y a Francisco, un "profesor único", muertos en el temporal

Estas Navidades están siendo una de las más tristes de la historia de Alhaurín el Grande. Su alcalde, Anthony Bermúdez, las califica de "negras, muy negras". En apenas tres días han perdido a cuatro vecinos de la localidad, dos de ellos menores de edad, en fatales accidentes. En la mañana de Navidad fallecieron Rebeca y Juani, dos novios adolescentes; mientras que el 27 de diciembre Francisco y Antonio cayeron al río Fahala con su furgoneta arrastrados por la fuerza del agua. El cadáver de Francisco fue localizado este domingo a las 17.00 horas y el de Antonio, este lunes, a las 12.45.

Vecinos de Alhaurín el Grande confirman a EL ESPAÑOL de Málaga que están deseando que acaben las fiestas porque no asumen tanto dolor de golpe. Francisco Zea, uno de los fallecidos del temporal, de 54 años, era el jefe de estudios del I.E.S Los Montecillos de Coín. Se cuentan en decenas los alumnos que han llenado las redes sociales de comentarios bonitos hacia su persona tras conocer su fatal fallecimiento.

Todos hablan de un gran profesor de instituto, "pero mejor persona" y aseguran estar en shock con su partida. Creen que una localidad hermana de Alhaurín el Grande, como es Coín, "jamás le olvidará". Zea era muy querido en el ámbito educativo rural y por los chavales que pasaron por Los Montecillos.

De la misma forma lloran a Antonio Morales, conocido en el pueblo como 'El Mori', ya que regentaba con su mujer una heladería-pastelería. La mejor, dicen los vecinos, de todo el pueblo. El local, de gran prestigio y con más de tres décadas de historia, está ubicado en la Carretera de Málaga y ha anunciado este lunes que, por motivos de fuerza mayor, no aceptarán más encargos ni realizarán los ya solicitados, pidiendo comprensión a los clientes.

Además, todos ponen en valor el gran trabajo que Morales hacía en su faceta deportiva. Formaba parte del C.D. Fuente del Acebuche y era un apasionado de la montaña y del trail. El pasado verano recorrió las Dolomitas en lo que su club define como "una gran aventura".

Juani y Rebeca

Todos los que conocían a los dos adolescentes fallecidos en el incendio, Rebeca y Juan Antonio, al que llamaban Juani, aseguran que hacían "una preciosa pareja" y que era muy habitual verlos juntos, pues compartían una gran pasión: la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande, donde ambos formaban parte de la banda como boinas negras. La banda ha expresado públicamente su pesar, manifestando sentirse “consternados por el inmenso dolor que deja esta doble y tan temprana pérdida” de sus dos componentes.