Localizan en Cártama el cadáver de Antonio, el segundo desaparecido durante el temporal de Alhaurín el Grande

Las claves nuevo Generado con IA Localizado en Cártama el cadáver de Antonio, el segundo desaparecido tras el temporal en Alhaurín el Grande. Antonio y su amigo Francisco intentaron cruzar el río Fahala en una furgoneta, pero fueron arrastrados por la corriente; ambos cuerpos ya han sido hallados. Unas 150 personas participaron en el operativo de búsqueda, que se organizó en ocho grupos desde el lugar del accidente hasta la desembocadura del Fahala. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a extremar la prudencia durante episodios de lluvias intensas para evitar tragedias similares.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acaba de confirmar el hallazgo del cadáver del segundo desaparecido tras el temporal en Alhaurín el Grande. Al parecer, el cuerpo que se ha localizado en el término municipal de Cártama corresponde a Antonio, al que se buscaba desde ayer.

Se encontraba en una zona de cañas cercana al área que se estuvo rastreando este domingo, cuando hallaron también el cuerpo de su amigo Francisco, con el que intentó cruzar el río Fahala en furgoneta.

Juanma Moreno ha querido aprovechar la noticia de estos fallecimientos para hacer un llamamiento a la prudencia ciudadana, subrayando que muchas de estas muertes "podrían haberse evitado". Cabe recordar que a los fallecimientos de Antonio y Francisco, hay que sumar el de Adrián, un joven de 20 años, en Íllora, en Granada.

Moreno ha insistido en que, ante episodios de lluvias intensas, no se debe transitar por arroyos ni ríos y extremar las precauciones en la carretera, especialmente en el caso de motos y vehículos, ya que cuando el agua supera las ruedas el coche flota y la corriente puede arrastrarlo con facilidad.

Ha recalcado, además, que este tipo de situaciones meteorológicas son cada vez más frecuentes en Andalucía y que, aunque este frente no ha causado grandes daños materiales, sí ha tenido consecuencias humanas que obligan a reflexionar.

El presidente andaluz ha incidido en que no es el río el que busca a las personas, sino que en muchas ocasiones son los propios ciudadanos quienes se acercan a zonas de riesgo, lo que puede derivar en consecuencias trágicas.

Cronología

El dispositivo de búsqueda de Antonio había reanudado en la mañana de este lunes sus labores para tratar de localizarlo por en Alhaurín el Grande (Málaga). Este vecino es el hombre que viajaba en una furgoneta que fue arrastrada por el río Fahala junto a otro varón, Francisco, cuyo cuerpo sin vida ya fue hallado este domingo.

En total, unas 150 personas han participado en estas tareas, entre Guardia Civil, bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios, han informado fuentes del instituto armado. El operativo se ha distribuido en ocho grupos de trabajo que les han ido buscando desde el lugar del accidente hasta la desembocadura del Fahala, que es un afluente del Guadalhorce.

Los dos hombres, de 53 y 54 años, de los que no se tenían noticias desde las 23.00 horas de este sábado aproximadamente, cuando más llovía, eran íntimos amigos y se presupone que iban juntos en el vehículo cuando intentaron cruzar el río, crecido por las intensas lluvias, para llegar a la casa de uno de ellos. Habían cenado en un bar de la localidad.

La furgoneta fue arrastrada y fue hallada a 1,6 kilómetros de distancia del punto del río por el que cruzaron, vacía y con severos daños, con el techo destrozado. El primer cadáver se localizó, a su vez, en la tarde de este domingo, a un kilómetro de este vehículo.