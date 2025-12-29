La Junta lamenta las muertes por el temporal en Andalucía y envía ánimo a la familia del desaparecido en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía lamenta las muertes de dos personas por el temporal en la comunidad y expresa su pésame a los familiares. Un joven motorista fue hallado sin vida en Íllora (Granada) y un jefe de estudios de Coín (Málaga) falleció al intentar cruzar el río Fahala. Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido en Alhaurín el Grande, con un operativo de 150 personas y nuevos efectivos. El temporal ha provocado más de medio millar de incidencias en Andalucía, atendidas por fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha querido dar el pésame "en nombre del Gobierno andaluz" a los familiares de los dos fallecidos en el temporal de este fin de semana en Andalucía: Adrián, el joven motorista hallado sin vida en Íllora, Granada, y Francisco, jefe de estudios de un instituto de la localidad malagueña de Coín, hallado sin vida después de intentar cruzar el río Fahala con la furgoneta de un amigo, que aún no ha sido localizado.

España, que ha visitado esta mañana las obras de prolongación de la línea 2 del metro de Málaga al Hospital Civil ha incidido en dar "nuestro más sentido pésame" y ha trasladado un mensaje de ánimo a los familiares de la otra persona desaparecida en Alhaurín el Grande, Antonio Francisco.

Así, ha puesto en valor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están atendiendo desde que comenzó el temporal una multitud de incidencias, que ya superan el medio millar en la comunidad autónoma.

Precisamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también escribió este domingo un mensaje cariñoso para su pueblo, Alhaurín el Grande, "que ha sufrido duros golpes estos días". "Dos chavales murieron en un incendio el pasado jueves y otros dos vecinos han sido arrastrados por el río Fahala. Uno ha fallecido y el otro sigue desaparecido", apuntó en su perfil de X.

"Todo mi cariño a sus familiares y amigos y a mis paisanos. Y mi afecto para los seres queridos de la persona a la que también se está buscando en Íllora tras el temporal. Un fuerte abrazo de toda Andalucía en estos momentos difíciles", zanjó.

La búsqueda

La búsqueda del hombre desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, que afectó desde este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo a la provincia de Málaga, ha sido reanudada este lunes a las ocho de la mañana, centrada en los márgenes del Fahala y el Guadalhorce.

El operativo de esta jornada, según ha informado la Guardia Civil, está compuesto por unas 150 personas --de los que medio centenar son agentes de la Guardia Civil--, distribuidas en ocho grupos de trabajo. La zona en la que se centra la búsqueda es por el río hasta la desembocadura.

Por otro lado, fuentes municipales han incidido en que el operativo continúa este lunes trabajando de forma coordinada y "cuenta con nuevos efectivos y servicios, lo que permitirá intensificar las labores de búsqueda en la zona".

Cabe recordar que durante este pasado domingo se desplegó un operativo de búsqueda tras confirmarse la desaparición de los dos hombres, de 53 y 54 años. En un primer lugar, según indicó el sistema Emergencias 112 Andalucía, fue localizada la furgoneta de los dos hombres desaparecidos.

Por otro lado, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno, el dispositivo establecido por la Guardia Civil estaba compuesto de patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

De igual modo, en la zona también están los efectivos de emergencia y entre ellos 112 con Protección Civil y GREA, así como la Policía Local, voluntarios y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, que rastrean también la zona del río Fahala.