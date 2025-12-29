¿Disneyland en Alhaurín de la Torre?: este es el evento navideño gratuito que causa sensación entre los más pequeños

Durante unos días, Alhaurín de la Torre se despierta como si Disneyland hubiera abierto sus puertas en pleno corazón del municipio. Princesas, personajes animados, música infantil y castillos hinchables han tomado desde este domingo y hasta el martes 30, el Edificio de Promoción de El Peñón con la inauguración de una nueva edición de Creando Navidad, el gran evento infantil gratuito organizado por el Área de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento en colaboración con la empresa Fiestas Mágicas.

La cita, pensada para el disfrute de toda la familia, ha tenido que trasladarse este domingo a este espacio cubierto debido a las previsiones de lluvia.

Un año más, la empresa alhaurina Fiestas Mágicas se encargó de diseñar el programa de actividades, que incluye talleres de manualidades, pintacaras, juegos, castillos hinchables, la visita del cartero real y la presencia de algunos de los personajes de animación más populares entre los más pequeños. Este domingo, uno de los principales reclamos ha sido un gran castillo hinchable ambientado en princesas Disney, convertido en el epicentro de la jornada.

La programación sobre el escenario se repite cada día con propuestas continuas desde la tarde. A las cuatro comienzan las canciones infantiles con Alicia, a las cuatro y media los juegos y a las cinco el karaoke abierto al público. A las seis de la tarde, este domingo se han interpretado villancicos; el lunes 29 será el turno de un espectáculo de magia y el martes 30 llegará el show del sombrerero. Cada jornada se cierra a las siete con nuevas canciones infantiles.

Creando Navidad abre en horario de mañana de once a dos y por la tarde de cuatro a ocho, con entrada gratuita. El alcalde ha animado a las familias a participar y ha destacado que se trata de una iniciativa pensada para que todos los niños y niñas tengan un espacio donde disfrutar de la Navidad de forma segura y accesible. También ha agradecido la rápida reorganización del evento ante la previsión de lluvias y el trabajo coordinado de las áreas municipales y de la empresa organizadora.

Una imagen de este domingo.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio gratuito de autobús lanzadera con salida desde la avenida Isaac Peral hasta el Edificio de Promoción de El Peñón y regreso, operativo durante los tres días y coincidiendo con el horario de apertura de Creando Navidad.