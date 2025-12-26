La ganadería de Málaga pierde un 10,4% de facturación en dos años: cierra el 2025 con 128 millones de euros

Si la situación de los agricultores de Málaga durante este 2025 no ha sido fácil, la de los ganaderos no se queda atrás. Estos trabajadores se han enfrentado no solo a la sequía, sino también a amenazas como la dermatosis, gripe aviar o peste porcina.

Toda esta situación, pese a que no afecta al consumo humano, sí afecta a la viabilidad económica de las explotaciones, ha hecho que la facturación del sector caiga. En concreto, la ganadería acaba el año con una facturación de 128 millones de euros frente a los 130,78 millones de euros de 2024 y los 142,95 de 2023, es decir, una bajada continuada.

Respecto a 2024 el descenso ha sido de 2,76 millones de euros, o lo que es lo mismo, un descenso de un 2,11 %. En dos años la facturación ha descendido un 10,4%.

Por cabañas, el vacuno de carne se sitúa en 5.080 cabezas, con una facturación de 6,32 millones de euros, mientras que la facturación del vacuno de leche se sitúa en 3,36 millones de euros.

En ganado caprino seguimos sin recuperación. La carne de chivo sufre un descenso de facturación de los 5,96 millones de euros a los 5,67 millones de euros, peor facturación desde 2010.

En cuanto a la leche de cabra experimentamos un descenso continuado: de 1,517 cabezas en 2025; 7.483 cabezas en 2024; 5.434 cabezas en 2023 y 10.261 cabezas en 2022, un -17 % del censo en cuatro años.

Respecto a la facturación, el declive pasa de los 38,17 millones de euros en 2024 a los 37,20 en 2025. Esto lo explica, además de la citada bajada del censo, el no incremento del precio del litro de leche, que en 2023 estaba a un euro el litro, frente a los 0,9 €/l a que nos encontramos a día de hoy, repercutiendo unos costes de producción inasumibles para los productores.

En porcino blanco la facturación se mantiene sostenida con un ligero descenso del precio respecto a 2024 (de 1,66 €/Kg a 1,48 €/Kg), con una facturación que sufre un ligero descenso pasando de 55,61 millones de euros a 53,17.

La incertidumbre en este sector se basa en las nuevas normas de bienestar animal y la situación de convertirse en la moneda de cambio en cualquier negociación, y el nuevo factor de riesgo con la aparición de la peste porcina en Barcelona.

El porcino ibérico mantiene su situación sostenida situando su facturación en 1,99 millones de euros.

La avicultura (carne de ave y huevos) mantiene los precios en carne de ave y en huevos. La facturación en millones de euros de la avicultura se sitúa en 13,8 millones de euros con un crecimiento sostenido.