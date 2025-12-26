Cierre de uno de los accesos a la A-7 en Casares por acondicionamiento del complejo turístico Playa Chica

Las claves nuevo Generado con IA Se cierra el acceso existente a la A-7 en Casares por el acondicionamiento del complejo turístico Playa Chica. El proyecto de rehabilitación es impulsado por Finamar Property Group y Barceló Hoteles para convertir el complejo en un Hotel 5 Gran Lujo. La reforma incluye ampliar la oferta de 45 apartamentos a 69 habitaciones exclusivas, además de nuevos espacios al aire libre y una piscina central. El periodo de información pública para presentar alegaciones será de 20 días hábiles tras la publicación oficial en el BOP y en el Ayuntamiento de Casares.

El Ministerio de Transportes, por medio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, acaba de abrir a información pública el Proyecto de acondicionamiento de espacios exteriores del complejo turístico Playa Chica, "por suponer el cierre del acceso existente a la A-7, en el p. k. 1078+700, margen izquierda, en el término municipal de Casares".

Así queda recogido en una resolución del organismo estatal publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga. Con este paso se permite a quienes lo consideren oportuno realizar observaciones y presentar alegaciones mediante:

Presentación presencial en la Demarcación de Carreteras en Andalucía Oriental (Avenida de Madrid, 7, Granada) o en la Unidad de Carreteras de Málaga (Paseo de la Farola, 7, Málaga).

Presentación telemática o por correo, siguiendo lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La decisión fue resuelta por el ente estatal con fecha 1 de diciembre de 2025. Se ha establecido un periodo de información pública de 20 días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente a la última publicación oficial en el BOP de Málaga y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Casares.

La intervención apuntada, a priori, forma parte del ambicioso proyecto de rehabilitación del complejo Playa Chica, fruto de un acuerdo firmado a principios de 2023 por la propiedad, Finamar Property Group, y la cadena Barceló Hoteles.

El objetivo es la recuperación integral del espacio, al objeto de que cumpla los estándares de Hotel 5 Gran Lujo. Con ello, se busca una reordenación funcional y renovación estética, manteniendo la envolvente original y respetando la integración con el paisaje mediterráneo.

A esto se suma la ampliación de la oferta turística, pasando de 45 apartamentos a 69 habitaciones exclusivas de hotel. Y se creará una red de espacios al aire libre, incluyendo senderos peatonales, plazas, zonas de descanso y una piscina central, que actúa como eje social del complejo.