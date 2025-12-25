Alhaurín el Grande decreta un día de luto por la muerte de Rebeca y Juan Antonio, dos menores fallecidos en un incendio

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial tras la muerte de dos menores, Rebeca y Juan Antonio, en un incendio en su vivienda. El incendio ocurrió la mañana del 25 de diciembre en la calle San Rafael y las causas están siendo investigadas; la vivienda contenía mucho material inflamable. El alcalde y la comunidad local han mostrado su dolor y apoyo a las familias, y se buscará una nueva vivienda para la madre de una de las víctimas. Ambos jóvenes eran integrantes de la banda de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Rebeca también formaba parte de un grupo de baile local.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial (a partir de mañana) por la muerte de dos menores de 15 y 16 años que han fallecido en la mañana de este 25 de diciembre, día de Navidad, como consecuencia de un aparatoso incendio declarado en el interior de su vivienda, situada en el número 19 de la calle San Rafael, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande.

Según ha informado el Ayuntamiento, el fuego se originó algo más tarde de las siete de la mañana y tuvo un trágico desenlace pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia. Las circunstancias concretas del incendio están siendo investigadas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez Beltrón, quien ha mostrado públicamente el dolor y la consternación de toda la corporación municipal ante lo ocurrido. Además, ha confirmado que el Ayuntamiento buscará una vivienda para la madre de la niña fallecida, que residía en la casa en la que ocurrió el fuego.

Desde el Consistorio han trasladado su más sentido pésame a los familiares y allegados de los menores fallecidos y han agradecido también las condolencias y el interés mostrado por la Junta de Andalucía en este difícil momento.

El Ayuntamiento ha subrayado que todo el pueblo de Alhaurín el Grande se une en el dolor por esta pérdida irreparable y ha expresado su apoyo a la familia afectada por una tragedia que ha marcado de forma especialmente dolorosa la jornada de Navidad en el municipio.

Rebeca y Juan Antonio

Los jóvenes se llamaban Rebeca y Juan Antonio y ambos eran boinas negras. Formaban parte de la banda de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad, que ha expresado públicamente su pesar, manifestando sentirse “consternados por el inmenso dolor que deja esta doble y tan temprana pérdida” de sus dos componentes.

Rebeca, además, formaba parte del grupo de baile alhaurino Cajón Flamenco, ya que estaba en la Escuela de Danza Lourdes Rodríguez del pueblo. "Su responsabilidad, sus ganas y el arte que derrochaba en cada movimiento han dejado una huella imborrable en nuestros ensayos y en nuestros corazones", han escrito desde la academia.

Sobre la relación entre ambos jóvenes, fuentes municipales han explicado que hasta el momento no ha trascendido si eran o no familia.

Mucho material inflamable

Según han informado fuentes de Emergencias, las llamas han afectado a las dos plantas de la casa, que contaba con una elevada carga de material inflamable. A lo largo de la mañana se ha continuado trabajando en la zona. En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios del 061.