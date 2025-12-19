La fortuna de Málaga en la Lotería de Navidad durante una década: más de 200 millones de euros han caído en la provincia

Málaga mantiene un idilio intermitente con los bombos del Teatro Real de Madrid cada 22 de diciembre. En la última década, la provincia ha transitado por todos los estados de ánimo posibles, desde el delirio colectivo de 2017, cuando llegaron a repartirse 140 millones de euros, hasta la resignación de los últimos años, en los que apenas han caído unos pocos millones por edición a través de décimos sueltos.

En el sorteo de la Lotería de Navidad de 2024, la provincia se repartió alrededor de 2,8 millones de euros, pese a que el Gordo pasó muy de largo. El premio más destacado fue el segundo, que cayó en el 40.014, del que se vendió una serie completa en el barrio de El Molinillo, en Málaga capital, dejando 1,25 millones de euros. A ello se sumaron premios del tercero, el 11.840, que repartió 350.000 euros en siete municipios, y del cuarto premio, el 77.768, vendido en la calle Ayala. Un quinto premio, el 74.778, aportó otros 120.000 euros, principalmente en San Pedro Alcántara, completando un reparto muy distribuido.

En 2023, el Gordo, el 88.008, se hizo esperar hasta casi el final del sorteo, siendo el más tardío de la historia, y dejando en Málaga 2,8 millones de euros concentrados en apenas siete décimos. A esa cantidad se sumaron 495.000 euros procedentes de cuartos y quintos premios, además de un décimo del segundo premio vendido en la administración de El Boquerón de Oro, dotado con 125.000 euros.

El Sorteo Extraordinario de Navidad de 2022 dejó en la provincia de Málaga un total de 1,7 millones de euros en premios mayores. El Gordo, el 05.490, repartió 1,6 millones de euros a través de cuatro décimos vendidos en la capital, en la administración de Duque de Rivas, conocida como la Doña Manolita malagueña, así como en La Princesa, Torremolinos y Villanueva del Trabuco. A ello se añadieron un cuarto premio, el 25.296, vendido parcialmente en Torremolinos, y tres quintos premios que dejaron dinero en Málaga capital, Álora, Marbella, San Pedro Alcántara y otras localidades.

En 2021, el gran foco de la suerte se situó en San Pedro Alcántara, en Marbella, donde cayeron 10,32 millones de euros al venderse íntegramente un quinto premio, el 69.457. El resto del reparto correspondió a cuartos y quintos premios que dejaron pequeños pellizcos en distintos puntos de la provincia, como Fuengirola o Vélez Málaga.

En pleno año de pandemia, el sorteo dejó en Málaga 2,62 millones de euros en premios mayores, con una suerte muy repartida. El Gordo, el 72.897, dejó 400.000 euros en la capital gracias a un décimo vendido en la calle Mármoles, mientras que el tercer premio, el 52.472, repartió 350.000 euros en Málaga capital. Los quintos premios completaron el reparto con cantidades destacadas en Málaga capital, Coín, Marbella, San Pedro Alcántara, Torremolinos, Fuengirola, Arroyo de la Miel y Ronda, a lo que hubo que sumar pedreas, aproximaciones y reintegros, como todos los años.

En 2019, el protagonismo absoluto fue para una administración de Puerta Blanca, en Málaga capital, la Gata Loca, donde se vendió una serie completa del segundo premio, el 10.989, que repartió 1,25 millones de euros y volvió a colocar a la provincia en el mapa de la ilusión navideña.

Además, el 00750 repartió 100.000 euros en la provincia, con un décimo vendido en Ronda y otro en Arroyo de la Miel. Los cuartos premios dejaron un reparto más modesto, con 200.000 euros del 41.710 en Málaga capital, vendidos en diez décimos en la administración El Gato Negro de la calle Granada, y otros 20.000 euros del 49.797 en Torremolinos.

En cuanto a los quintos premios, cuatro de los ocho números cayeron en Málaga y repartieron importantes cantidades: 186.000 euros del 06.293 en nueve localidades, 42.000 euros del 66.212 en cuatro administraciones, 24.000 euros del 74.770 en otros cuatro puntos de la provincia y 600.000 euros del 69.823, vendidos íntegramente en una administración de Torrox.

En 2018, el Sorteo Extraordinario de Navidad volvió a ser especialmente generoso con la provincia de Málaga, donde los grandes premios dejaron un total de 16,96 millones de euros. El Gordo, que salió de forma tardía y muy repartida, dejó 13,6 millones en la provincia y llevó la alegría a ocho municipios, entre ellos Málaga capital, Vélez Málaga, Marbella, Ronda, Torremolinos, Almáchar, Benalmádena y Torrox.

El segundo premio sorprendió dejando 2,5 millones de euros, repartidos principalmente en Vélez Málaga y Torre del Mar. A ello se sumaron 120.000 euros procedentes de un cuarto premio y un tercer premio, así como varios quintos, destacando el 29.031, con 330.000 euros, y otros dos quintos que repartieron 60.000 euros cada uno en Fuengirola y en Teatinos.

El 22 de diciembre de 2017 se celebró un sorteo que Málaga nunca olvidará. El Gordo, el 71.198, se volcó en la calle Mármoles, donde una sola administración repartió 128 millones de euros. Otros 12 millones se distribuyeron entre la avenida de la Luz y un centro comercial. Fue la mayor lluvia de millones de la historia de la provincia en un solo día.

Además del gran premio de 2017, otros premios importantes también repartieron suerte en Málaga capital y distintos puntos de la provincia. Un quinto premio, el 18.065, dejó 60.000 euros en la administración El Gato Negro de la calle Granada, mientras que el 22.253 se vendió por terminal en administraciones de La Palma, El Molinillo y el centro comercial de Rincón de la Victoria. Otro quinto premio, el 00.580, repartió varios décimos en Málaga capital, Antequera, Torrox, Ronda y Marbella. En total, Málaga recibió 140 millones de euros.

El contraste llegó en 2016, cuando el Gordo ni se olió en Málaga. El total de premios superó los diez millones de euros, especialmente por los 9.750.000 euros que dejó el 04.536, segundo premio repartido en 16 puntos de venta distintos de la provincia. Los cuartos premios también tuvieron un papel relevante en el Rincón de la Victoria.

En el sorteo de la Lotería de Navidad de 2015, justo hace una década, Málaga no recibió directamente el Gordo, pero sí se lo trajo de rebote. Vecinos de Villanueva de la Concepción que habían viajado en una excursión de mayores a Roquetas de Mar compraron hasta 40 décimos del 79.140, premiados con el primer premio.

Además, la provincia fue salpicada por varios premios relevantes. El tercer premio, el 05.163, dejó un décimo en Alhaurín de la Torre, dotado con 50.000 euros. Uno de los cuartos premios, el 71.119, repartió dinero en Málaga capital y en municipios como Villanueva del Trabuco, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Archidona, Ronda y Torrox.

Los quintos premios también llevaron alegría a distintos puntos de la provincia. El 00.943 se vendió en Vélez Málaga y Alhaurín el Grande, con décimos de 6.000 euros. El 43.221 dejó premios en Málaga capital y en Alameda, mientras que el 18.102 fue vendido en el centro comercial de Rincón de la Victoria. A todo ello se sumó otro cuarto premio, el 52.215, vendido por terminal en una administración de Málaga capital. Echando cuentas, en una década se han ganado más de 200 millones de euros en la provincia en este sorteo que ya es parte de la tradición navideña española.