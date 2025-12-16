Hoy se cumplen 125 años de la tragedia de la Gneisenau en Málaga en la que murieron 41 marinos: así se les recordará

El 16 de diciembre de 1900, hace hoy justo 125 años, hacía un día de perros en Málaga. Curiosamente como hoy, con la borrasca Emilia dejando fuertes lluvias en la provincia.

Era un día de fuerte viento de levante y se produjo una de las mayores catástrofes de la historia de esta ciudad. Tanto que todavía se recuerda e incluso se harán varios actos conmemorativos.

La corbeta alemana Gneisenau se hundió junto al Puerto de Málaga y murieron 41 personas. Pudo incluso ser peor porque había 470 tripulantes, pero muchos de ellos fueron salvados por los propios malagueños que se lanzaron al agua y otros, afortunadamente, estaban en tierra.

Fue un acto triste y heroico a la vez. De hecho, lo que le pasó a la Gneisenau fue conocido en toda Europa. Y no solo por la catástrofe y las muertes en sí, sino porque la ciudad de Málaga se volcó al completo para ayudar a esas personas, muchas de ellas heridas, que no tenían donde refugiarse.

La fragata alemana SMS Gneisenau.

Era 1900 no había apenas pensiones u hoteles y los malagueños ofrecieron sus casas para alojarlos. Gracias a ello, la reina regente María Cristina, en representación del Rey Alfonso XIII otorgó a la ciudad el título de ‘Muy Hospitalaria’ que tiene en su escudo.

El imperio alemán se volcó aún más. El Kaiser Guillermo concedió cruces y medallas a las familias que ayudaron y en 1907 financió la construcción del puente de Santo Domingo en Málaga capital, conocido como puente de los alemanes. Fue una obra importante para paliar los efectos de una inundación que hubo en ese año.

Actos conmemorativos

Hoy se cumplen 125 años de aquel naufragio y hay varios actos para recordarlo organizados por el Consulado Alemán en Andalucía, con sede en Málaga, y la asociación empresarial alemana Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA).

A las 13:00, en el Cementerio Inglés, habrá un acto institucional de homenaje a las víctimas y se depositará una corona de flores en la tumba de los marinos fallecidos.



A las 15:30 habrá otro acto de homenaje en el Paseo de Levante del puerto, justo en la zona donde impactó la corbeta SMS Gneisenau. La banda de la Marina Alemana de Kiel interpretará varias piezas musicales y las autoridades harán una alocución de homenaje a las víctimas.

Por otra parte, el patrullero Tagomago de la Armada Española hará un homenaje a las víctimas en el lugar donde estaba fondeado el buque que será acompañado por embarcaciones del Real Club Mediterráneo.

El valor de muchos malagueños logró salvar a casi toda la tripulación.

A las 17:15, en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Málaga habrá un concierto preliminar de la Banda de Música de la Marina Alemana de Kiel y la Banda de Música Cruz del Humilladero.



Se interpretarán obras de Lehmberg Ruiz y piezas relacionadas con el mundo marino. El concierto finalizará con los himnos nacionales de España y Alemania y de Europa.

Por último, a las 18:00, habrá un servicio ecuménico religioso en la Catedral oficiado por sacerdotes de la Diócesis de Málaga y presidido por el obispo de Málaga José Antonio Satué.



El acompañamiento musical será de la Banda de Música de la Marina Alemana de Kiel y la Escuela de Música Integrada del Colegio Alemán de Málaga, representada por su coro, la soprano Victoria Herráiz Crone, la solista Enya Hant y la pianista Clara Sáez – Eggers.