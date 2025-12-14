La borrasca Emilia pone en alerta a Málaga: lluvias intensas durante la madrugada en la Costa del Sol y el Guadalhorce

Una persona en una imagen de archivo protegiéndose de la lluvia en Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

El paso de la borrasca Emilia por Andalucía se dejará sentir en la madrugada de este lunes en la provincia de Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por fuertes lluvias en la comarca del Sol y Guadalhorce desde las 00:00 horas de este lunes hasta las 09:00 horas.

De acuerdo con los datos recogidos en la web del organismo estatal, en este periodo de tiempo se pueden llegar a registrar hasta 15 litros por metro cuadrado.

El aviso amarillo ya estuvo activo el pasado viernes y ayer sábado en buena parte de la provincia. No solo por precipitaciones, sino también por vientos.

Pese a la previsión, la realidad es que los episodios de lluvia no fueron especialmente significativos, salvo episodios como el que se dio en Cártama, donde un pluviómetro manual llegó a recoger 125 litros por metro cuadrado en menos de 4 horas.

Según datos de la Aemet, en el Aeropuerto, a la 01:00 horas del pasado viernes, se midieron 20,3 litros por metro cuadrado en solo una hora, volumen que creció hasta los 40 en el acumulado de toda la madrugada.