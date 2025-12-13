Las empresas malagueñas DHV Technology y Dcoop se alzan con dos de los premios Andalucía TRADE
El resto de galardones reconocen la labor de Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Las empresas malagueñas DHV Technology y Dcoop han sido galardonadas en la Iª Edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025.
DHV Technology ha sido reconocida en la categoría de Desarrollo Internacional por su liderazgo en tecnología espacial y exportación a más de 40 países.
Dcoop ha recibido el premio a la Trayectoria Empresarial por su papel destacado en el cooperativismo agroalimentario, su innovación y presencia internacional.
Los premios Andalucía TRADE reconocen a empresas andaluzas que generan riqueza y empleo apostando por la innovación y la proyección internacional.
Las empresas Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience y DHV Technology fueron elegidas este viernes ganadoras de la Iª Edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025.
La entrega de los galardones tendrá lugar a primeros de 2026 en el Teatro Central de Sevilla. Se trata de un reconocimiento a las empresas andaluzas y a su labor en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.
Los ganadores han sido elegidos por el jurado regional de entre los 47 finalistas provinciales designados previamente por los jurados celebrados en cada una de las ocho provincias el pasado mes de noviembre, a partir de las 300 empresas.
Por categorías, la elegida en Innovación y Transferencia de Conocimiento, ha sido Biorizon Biotech, de Almería; en la de Desarrollo Industrial, Acesur (Aceites del Sur-Coosur) de Jaén; en Startups, Cobiomic Bioscience de la provincia de Córdoba; en Desarrollo Internacional, la empresa DHV Technology, de Málaga; en la de Invest in Andalucía, la firma Pilatus Aircraft Ibérica (Sevilla); y en Trayectoria Empresarial, Dcoop, de Málaga.
- Innovación y Transferencia de Conocimiento: reconoce a las empresas que destacan por su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en los últimos cinco años. La galardonada ha sido Biorizon Biotech, de Almería: multinacional biotecnológica pionera mundial en el desarrollo de productos bioestimulantes y bioplaguicidas a partir de microalgas, bacterias y extractos vegetales. Impulsando la agricultura sostenible, la firma ha reforzado su apuesta por la I+D+i, a través de su estratégica Cátedra de Agricultura Regenerativa 4.0 en la Universidad de Almería.
Desarrollo Industrial: Ha sido seleccionada Acesur (Aceites del Sur-Coosur), de Jaén. Premia a aquella firma que haya destacado por su contribución al crecimiento y fortalecimiento del sector industrial.
Startups: El premio ha recaído en la cordobesa Cobiomic Bioscience, como firma innovadora y prometedora que, con su visión y audacia, han logrado destacar en sus primeros años de actividad. La empresa está especializada en transformar la investigación biomédica en soluciones clínicas innovadoras, consolidándose como un referente en medicina personalizada y biotecnología avanzada.
Desarrollo Internacional: Premia a empresas que han destacado en su proceso de expansión y consolidación en mercados internacionales. Ha sido designada la compañía DHV Technology (DHV Tecnología Espacial Avanzada Malagueña). Con sede en Málaga, es uno de los mayores referentes europeos en tecnología espacial desde Andalucía, exportando paneles solares y subsistemas de potencia a más de 40 países y participando en misiones con organismos de primer nivel, como la NASA y la ESA.
Invest in Andalucía: Reconoce a empresas extranjeras que han realizado inversiones significativas en Andalucía. Ha sido elegida ganadora la compañía Pilatus Aircraft Ibérica. La multinacional suiza Pilatus ha establecido en la provincia de Sevilla su primera planta de fabricación de subcomponentes fuera de Suiza, con una inversión superior a 100 millones de euros.
Trayectoria empresarial: Ha recaído en Dcoop S.C.A. de Málaga. Este galardón homenajea la labor de empresarios, empresarias o empresas que han demostrado una trayectoria ejemplar a lo largo de los años, consolidándose como referentes en su sector.
Dcoop es un referente del cooperativismo agroalimentario en Andalucía y España. Desde su creación, ha integrado a más de 200 entidades y 75.000 agricultores y ganaderos, evolucionando desde la venta a granel hacia la industrialización.
Su capacidad de innovación y adaptación al mercado global se refleja en inversiones anuales de 20 millones de euros en tecnología e inteligencia artificial. La firma sustenta cerca de 1.000 empleos directos y miles de indirectos, una facturación de 1.555 millones de euros en 2024 y presencia en 80 países, lo que representa un pilar esencial del tejido agroalimentario malagueño y español.