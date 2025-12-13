Las empresas malagueñas DHV Technology y Dcoop se alzan con dos de los premios Andalucía TRADE

Las claves nuevo Generado con IA Las empresas malagueñas DHV Technology y Dcoop han sido galardonadas en la Iª Edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025. DHV Technology ha sido reconocida en la categoría de Desarrollo Internacional por su liderazgo en tecnología espacial y exportación a más de 40 países. Dcoop ha recibido el premio a la Trayectoria Empresarial por su papel destacado en el cooperativismo agroalimentario, su innovación y presencia internacional. Los premios Andalucía TRADE reconocen a empresas andaluzas que generan riqueza y empleo apostando por la innovación y la proyección internacional.

Las empresas Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience y DHV Technology fueron elegidas este viernes ganadoras de la Iª Edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025.

La entrega de los galardones tendrá lugar a primeros de 2026 en el Teatro Central de Sevilla. Se trata de un reconocimiento a las empresas andaluzas y a su labor en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Los ganadores han sido elegidos por el jurado regional de entre los 47 finalistas provinciales designados previamente por los jurados celebrados en cada una de las ocho provincias el pasado mes de noviembre, a partir de las 300 empresas.

Por categorías, la elegida en Innovación y Transferencia de Conocimiento, ha sido Biorizon Biotech, de Almería; en la de Desarrollo Industrial, Acesur (Aceites del Sur-Coosur) de Jaén; en Startups, Cobiomic Bioscience de la provincia de Córdoba; en Desarrollo Internacional, la empresa DHV Technology, de Málaga; en la de Invest in Andalucía, la firma Pilatus Aircraft Ibérica (Sevilla); y en Trayectoria Empresarial, Dcoop, de Málaga.