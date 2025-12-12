La lluvia se deja notar a trompicones en Málaga mientras sigue activo el aviso amarillo por precipitaciones y oleaje

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo en Málaga por fuertes lluvias y oleaje hasta el domingo. Las precipitaciones han sido muy irregulares en la provincia, con episodios intensos en zonas como Cártama, donde se recogieron 125 mm en menos de 4 horas. El embalse de Casasola ha acumulado 19,6 litros por metro cuadrado en 24 horas, aunque este dato es todavía insuficiente para notar una mejora significativa. Se prevé que continúe la lluvia en Málaga hasta el martes, con temperaturas máximas de 18-20 grados y mínimas de 12-14 grados.

En las últimas horas ha llovido con intensidad en algunos puntos de Málaga y parece que seguirá lloviendo durante los próximos días, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo en la Costa del Sol y Guadalhorce para las jornadas de este viernes y sábado, no solo por fuertes precipitaciones, sino también por fenómenos costeros. Concretamente el aviso por oleaje se mantendrá activo hasta el domingo en todo el litoral malagueño.

Si bien, estamos ante uno de esos episodios en los que igual en tu portal ha llovido, que en el del vecino no, registrándose episodios de lluvia muy intensos en puntos muy concretos de la provincia, como ocurrió anoche en Cártama. El twittero @Storm_Málaga, un referente en el mundo de la meteorología, recogió anoche un pluviómetro manual de 125 mm en menos de 4 horas en este pueblo malagueño.

Según datos de la Aemet, en el Aeropuerto, a la una de la madrugada se habían recogido 20,3 litros por metro cuadrado, que ascendieron a 40 en el acumulado de toda la madrugada. Pero como decíamos, ha sido un episodio muy irregular, y en su estación en el Puerto de Málaga prácticamente no ha llovido.

El embalse que está de enhorabuena es el de Casasola, según la red Hidrosur, ha acumulado en 24 horas 19,6 litros por metro cuadrado, siendo uno de los mejores datos de la provincia durante el último día, aunque insuficiente y discreto, ya que no se ha notado especialmente en su nivel. El río Guadalhorce, a su paso por Cártama, 18,7 en 24 horas; mientras que en Coín se han acumulado durante el último día un total de 15,3 litros por metro cuadrado.

Según prevé la Aemet, en la capital seguirá lloviendo hasta el martes, aunque durante la madrugada y la mañana del sábado parece que las precipitaciones darán un respiro pese a que los cielos permanecerán encapotados. En cuanto a las temperaturas, estas rozarán máximas de 18-20 grados y mínimas de unos 12-14.