Así es Vesta Mare, la última gran promoción de ABU en la Costa del Sol: 145 viviendas, 80 millones de inversión…

Vista de los tres edificios que integrarán la nueva promoción Vesta Mare, de ABU.

Las claves nuevo Generado con IA Grupo ABU lanza Residencial Vesta Mare en Manilva, Costa del Sol, con una inversión de 80 millones de euros y 145 viviendas en primera línea de playa. El proyecto se sitúa junto a un importante enclave arqueológico romano que incluye restos de una villa, termas, necrópolis y una antigua factoría de salazones. La promoción contará con tres edificios de viviendas de uno a cuatro dormitorios, aparcamiento, piscina comunitaria, zonas verdes y una amplia plaza central. La mayoría de las viviendas están diseñadas para disfrutar de terrazas y vistas directas a la playa, aprovechando el entorno exclusivo y la escasa oferta de obra nueva en la zona.

145 viviendas en primera línea de playa, 80 millones de inversión… Estas son las principales magnitudes del último proyecto residencial que Grupo ABU impulsa ya en la localidad de Manilva, en plena Costa del Sol.

Una de las particularidades de este proyecto es que se va a levantar junto a uno extraordinario enclave arqueológico de origen romano, desenterrado años atrás.

De acuerdo con los datos técnicos, el yacimiento incluye restos de "una villa a mare romana, datada entre los siglos II al V d. C. y constituida por una zona residencial, unas termas, una necrópolis y una factoría de salazones".

Detalle de uno de los edificios.

La factoría, "en su momento de máximo apogeo, entre los siglos I y II d. C., estaba constituida por una edificación de planta ortogonal de grandes dimensiones, con los espacios articulados alrededor de tres patios porticados que definen distintos espacios: un mercado con las tabernae, la zona de transformación del pescado que contiene las baterías de piletas para el garum y espacio de despiece, y una zona de almacenamiento constituida por diversas dependencias".

La operación de ABU ha sido bautizada con el nombre de Residencial Vesta Mare y va ligada a una arquitectura vanguardista. Además, al estar ubicada junto al Castillo de la Duquesa y a cinco minutos del puerto deportivo La Duquesa, se encuentra enmarcado entre un enclave patrimonial y una gran zona de ocio, deporte, restauración y entretenimiento.

Según explican desde la promotora, eligieron este enclave porque está en auge, es una zona muy llamativa, apacible y con escasa oferta de vivienda de obra nueva en el mismo entorno.

Arquitectura del complejo residencial Vesta Mare.

La parcela sobre la que se asienta el proyecto tiene 18.737 metros cuadrados de superficie, con un techo edificable de 17.247 metros cuadrados.

Grupo ABU contempla la construcción de tres edificios con viviendas únicas, de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. La promoción contará también con aparcamiento, piscina comunitaria, zonas verdes, una amplia plaza en su zona central…

El complejo se ha concebido para que el mayor número de viviendas tengan terrazas y ventanas a la playa. La disposición de sus edificios juega con el espacio en la parcela para brindar esa posibilidad a los propietarios, que podrán hacer su vida diaria en las amplias terrazas.