El terremoto de 4.9 de Málaga entra en el 'top' de los más sentidos: su intensidad ha llegado a 330 km de distancia

El reloj marcaba las 10:38:35 cuando decenas de miles de personas en hasta 132 zonas de las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Badajoz sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies.

Algunos notaron moverse el escritorio; otros se alertaron cuando aún estaban en la cama… "Vaya susto", aseguraban algunos de los testigos directos del que ha sido uno de los terremotos más importantes de los ocurridos en España el último año.

De acuerdo con la información del Instituto Geográfico Nacional, residentes de 132 zonas de decenas de municipios confirmaron haber percibido el temblor.

El punto más alejado, Badajoz, a unos 330 kilómetros de distancia del epicentro, situado en Fuengirola, a una profundidad de 79 kilómetros. El temblor ocurrido este viernes ha alcanzado los 4.9 de magnitud y una intensidad III.

Unos valores que, como confirman expertos consultados, "están muy por encima de los que suele haber en todo el territorio nacional".

Un simple repaso a la información oficial del IGN permite constatar lo excepcional del episodio. No sólo en el periodo más cercano. En el último año, únicamente se conoce otro de mayor magnitud. En concreto, el ocurrido a las 07:13:27 del 14 de julio, ocurrido en Mediterráneo-Levante Sur. Este seísmo alcanzó una magnitud de 5.3 y una intensidad IV.

El registro del ente recoge otro, el 10 de febrero, a las 23:48:42, de magnitud 5.0 e intensidad II-III. No obstante, este terremoto se localizó en Marruecos, sintiéndose en varias localidades españolas.

Para contextualizar este último episodio, EL ESPAÑOL de Málaga ha contado con la valoración de Luis Cabañas, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), quien no tiene dudas al situar el temblor dentro de los eventos más relevantes de las últimas décadas.

Cabañas explica que "aunque el temblor se ha percibido en una amplia zona, ha sido muy débil en la mayoría de los puntos", debido a la profundidad del epicentro.

"Si lo comparamos con eventos recientes, es similar a los terremotos de 1975 en Alborán Oeste (magnitud 5,2) o el de 2002 en la misma zona (4,8). No son catastróficos, pero sí relevantes por la extensión en la que se sintieron", añade.

Málaga cuenta con antecedentes históricos de seísmos de mayor intensidad. Entre ellos destacan:

1494: Terremoto con intensidad estimada de 8, que afectó especialmente a Torremolinos y alrededores.

1680: El gran seísmo histórico al noroeste de Málaga, con intensidad entre 8 y 9, que provocó daños significativos y es considerado el mayor registrado en la provincia.

Desde la instrumentación moderna, a partir de 1940, se han registrado movimientos de menor magnitud, como los de Alborán Oeste en 1975 (5,2) y 2002 (4,8), suroeste de Vélez-Málaga en 2013 (4,4) o Fuengirola en 1968 (4,3). Todos ellos se produjeron a profundidades de entre 60 y 90 kilómetros, por lo que algunos apenas fueron sentidos.

Cabañas destaca la importancia de la tecnología actual, que permite recibir notificaciones inmediatas de los ciudadanos a través de la web y aplicaciones móviles.

Y con ello se abre la puerta a evaluar con mayor precisión la intensidad y la extensión del temblor. "Antes, muchos terremotos de magnitud moderada podían perderse en el tiempo, especialmente si no causaban daños visibles", apunta.

A los episodios antes apuntados se puede sumar otro ocurrido el 25 de enero de 2016 en el Mar de Alborán, entre Alhucemas y Melilla. Con 6.3 grados de magnitud, se sintió fuertemente en buena parte de la provincia.

A pesar de la alarma general de la población sólo se produjeron grietas en un edificio en Torre del Mar y daños en algún otro de la capital, pero de escasa gravedad. No obstante, el servicio de emergencias 112 recibió más de 400 llamadas.