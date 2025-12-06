La Junta desactiva la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico tras el terremoto de Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha desactivado la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8 en Fuengirola. El seísmo fue sentido en 132 zonas de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Badajoz, pero no se registraron daños ni heridos. El teléfono 112 recibió más de 40 llamadas por el temblor desde distintos municipios afectados, sin que se reportaran incidentes graves. El Instituto Geográfico Nacional confirmó que el terremoto fue uno de los más importantes en España durante el último año.

La Junta de Andalucía ha desactivado este sábado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante el riesgo sísmico que se activó tras detectarse este pasado viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola y que no ocasionó daños ni heridos.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta oficial en la red social X, quien había dado por desactivada esta fase sobre las 11,00 horas de este sábado.

El pasado viernes, Sanz manifestó que se habían registrado avisos en el servicio de emergencias 112 desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba apuntando que no se han registrado "daños".

El reloj marcaba las 10:38:35 cuando decenas de miles de personas en hasta 132 zonas de las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Badajoz sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies.

Algunos notaron moverse el escritorio; otros se alertaron cuando aún estaban en la cama… "Vaya susto", aseguraban algunos de los testigos directos del que ha sido uno de los terremotos más importantes de los ocurridos en España el último año.

De acuerdo con la información del Instituto Geográfico Nacional, residentes de 132 zonas de decenas de municipios confirmaron haber percibido el temblor.

La fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico, se caracteriza fundamentalmente por el seguimiento y evaluación del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles de las que se informará debidamente a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

El teléfono 112 ha recibido más de 40 llamadas a causa del seísmo desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba. En Málaga se han gestionado alertas desde la capital, Vélez Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

En la provincia de Córdoba ha habido llamadas desde Córdoba, Puente Genil y Nueva Carteya y la provincia sevillana desde las localidades de Alcalá de Guadaíra y Constantina. En ninguna de ellas se han reportado daños personales ni materiales.