Un herido en el incendio de una casa en Alozaina: ha sido evacuado en helicóptero

Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero sanitario este sábado al resultar herido por quemaduras en el incendio de una casa en la localidad malagueña de Alozaina, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en un inmueble de la calle Hoya sobre las 14:31 horas, cuando los vecinos han alertado de humo y llamas, al tiempo que han comunicado al centro de coordinación que habían logrado rescatar a un hombre con quemaduras en todo el cuerpo.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio provincial, quienes ya han dado por extinguido el fuego, junto con Guardia Civil y Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha evacuado al paciente en helicóptero a un centro hospitalario.