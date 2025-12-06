Condenan a la responsable de una agencia de viajes en Málaga por estafar a otras con paquetes turísticos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de la Audiencia de Málaga a la responsable de una agencia de viajes mayorista por quedarse con dinero transferido por al menos 17 agencias minoristas para paquetes turísticos contratados. No obstante, estima el recurso de algunas acusaciones en el sentido de añadir cantidades estafadas no contempladas inicialmente.

Según se declaró probado en la sentencia de la Sala de Málaga, y recoge la resolución del TSJA, consultada por Europa Press, la sociedad, afincada en Benalmádena (Málaga), desplegaba su actividad comercial como mayorista del sector de agencias de viajes en la venta de paquetes vacacionales a minoristas, quienes, a su vez, los vendían a los clientes finales.

En el ejercicio de su actividad, señalaba la sentencia de la Audiencia, que ahora confirma en su mayoría el alto Tribunal andaluz, recibía de las agencias minoristas el dinero correspondiente a las reservas, en concepto de depósito, con obligación de destinarlo a reservar las correspondientes habitaciones y servicios en los distintos establecimientos hoteleros.

La acusada fue nombrada en 2016 administradora única y lo fue hasta enero de 2019, que fue destituida por los socios a consecuencia de estos hechos investigados. Así, se considera probado que era ella quien "contactaba con las agencias minoristas, ofrecía los paquetes, negociaba personalmente, cerraba los acuerdos e indicaba en qué cuentas bancarias hacer los ingresos".

Según la Sala, entre abril de 2017 y marzo de 2018, en el ejercicio de su actividad, la acusada "fue incorporando ilícitamente a su patrimonio el dinero de las reservas que pagaban las agencias de viajes". Así, "con ánimo de obtener un beneficio ilícito, su intención, desde el principio, era no cumplir lo acordado y hacer suyo el dinero de una operación".

Para ello, "indicaba a las agencias números de cuenta ajenos a la sociedad --eludiendo así posibles controles de los socios-- en los que debían hacer los ingresos de las reservas, y daba los números de las cuentas que eran de su titularidad o de su familia, que ella "manejaba sin concurso ni conocimiento de su ilícita actividad" de estos familiares.

En otras ocasiones, el dinero debidamente ingresado por una agencia en alguna cuenta de la empresa "era incorporado finalmente por la acusada a su patrimonio, haciendo uso de la tarjeta de crédito de la empresa, en vez de destinarlo a hacer realidad las reservas y abonar el dinero a los establecimientos hoteleros", indica la resolución.

De esta forma, la acusada, entre abril de 2017 y marzo de 2018, actuó del modo expuesto con unas 17 agencias minoristas de viajes, ubicadas en distintas localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz o Málaga, las cuales en alguno de los casos contrataron numerosos paquetes turísticos.

Por estos hechos, se le condenó por un delito de estafa, con la circunstancia que atenúa la pena de anomalía psíquica, y se le impuso la pena de dos años de cárcel y multa; además de indemnizar a 17 agencias de viajes con la cantidad estafada en cada caso, que sumaba unos 172.000 euros.

Esta cuantía se ve aumentada ahora tras estimar el TSJA los recursos de cuatro de las agencias, quienes consideraron que no se habían tenido en cuenta algunas cantidades que no fueron destinadas a las reservas de los paquetes turísticos sino incorporadas por la acusada a su patrimonio.