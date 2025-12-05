La Guardia Civil rescata a dos jóvenes de 22 años con dificultades para descender el Pico Torrecillas de Tolox

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Tolox a dos jóvenes de 22 años que tenían dificultades para descender el Pico Torrecillas, en el que se encontraban.

Según ha relatado el cuerpo armado en un comunicado, el hecho se produjo en la tarde de este pasado jueves, cuando alertaron que uno de ellos se encontraba sin calzado debido al deterioro completo del mismo durante la travesía.

Los especialistas del Greim se desplazaron con premura hacia la zona, portando material de abrigo y calzado de repuesto en previsión de la caída de las temperaturas cuando anocheciera.

Una vez localizados por los agentes, se les entregó el material térmico del que carecían y comenzaron el descenso.

Durante el mismo, en el tramo del Pilar de Tolox, uno de los jóvenes sufrió un episodio de pérdida de consciencia, y no respondía a los estímulos al que estaba siendo sometido, lo que comprometía seriamente su salud.

Debido a la orografía del terreno, a las bajas temperaturas, a la ventisca que reinaba en la zona en ese momento y al estado de riesgo vital de la víctima, que presumiblemente podría haber sufrido un episodio de parada cardiorrespiratoria, la Central COS activó a más guardias civiles al lugar y coordinó la activación del personal sanitario.

Después de varios minutos los agentes lograron que la víctima recuperara la consciencia, y procedieron a su traslado, portándolo en camilla hasta el lugar donde esperaba la ambulancia.

Finalmente fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico pendiente de evolución.