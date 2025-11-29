Drogas a domicilio: las pymes del narco que se aprovechan de los envíos de paquetería por correo

Detrás de las grandes plantaciones de marihuana que hay en la provincia de Málaga se esconden también vendedores de droga a una escala media, que obtienen grandes ganancias de dinero aunque no dispongan de la logística ni el motor económico necesario para mover toneladas de este estupefaciente.

Con el aumento de los envíos de paquetería por correo y otros servicios privados, hay muchas pymes del narco que se aprovechan desde hace años de estos envíos de correo ordinario para entregar droga.

Tanto cultivo en España se debe a la gran demanda de marihuana española en el norte de Europa, que no deja de aumentar, y por el prestigio obtenido del producto desde hace décadas. Algo que permite que muchos pequeños productores de maría logren a través de Telegram, cuentas de Tik-Tok y de Instagram itinerantes conseguir clientes internacionales fácilmente.

El posicionamiento de la Costa del Sol en el mundo luego facilita los contactos, y hay organizaciones criminales de Lituania, Francia, Alemania o Letonia abasteciéndose con este método.

A principios de mes se precipitaron dos operaciones por narcotráfico precisamente con este método, que resultó en la detención de varias personas que desde San Pedro de Alcántara enviaban marihuana y MDMA a Francia y China. La economía sumergida que manejan estas organizaciones es uno de los factores por lo que se generan más desigualdades económicas.

Hay grupos que envían incluso kilos de droga con este procedimiento, como el que fue condenado por la sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 16 de septiembre. El clan enviaba desde Madrid MDMA a Bolivia y cocaína a Australia, y lo hacían enviando instrumentos musicales rellenos de las drogas que vendían.

Así afirmaba el ponente: "El total de la sustancia tóxica incautada asciende a 100,28 gramos puros de MDMA, que tendrían en el mercado ilícito un valor de 135.801,42 euros en su venta al por menor; 871,2 gramos de cocaína que tendría en el mercado ilícito un valor de 116.154,17 euros y 3,059 gramos de cannabis que tendría en el mercado ilícito un valor de 19,63 euros su venta al por menor. El valor total de la sustancia estupefaciente incautada asciende a 251.975,22 euros."

Unas cifras que son nada desdeñables y que arreglarían las cuentas de más de una empresa legal por dos simples envíos. Este tipo de clanes son los que están más directamente relacionados con el cliente final, y evitar el contacto directo siempre le facilita las cosas al narcotraficante. Si tu cliente no te ve, a la policía le será más difícil detectarte. O eso piensan ellos.

El crecimiento de envío de paquetería formal, el cual cada vez es más habitual recibir en la vivienda propia, o en establecimientos especializados, hace que las posibilidades que puede exprimir el narcotráfico sean mayores.

Hay organizaciones criminales que rotulan vehículos como si se tratara de conocidas empresas de mensajería o paquetería para transportar droga, y así evitar ser detectados por las autoridades.

La demanda de droga hoy en día es tan alta que los narcos buscan cualquier resquicio para hacer llegar sus productos a los consumidores finales, y el envío de paquetería es la ideal. Por económicos y porque se pueden camuflar de muchas formas.

En Málaga, con la cantidad de productores de droga existentes, es un método sencillo para hacer llegar a Europa Central la droga que requieren consumidores directos u organizaciones criminales que luego la distribuyen en el mercado.

El dinero que están moviendo este tipo de estructura criminal es más que notable, porque al primero de los clanes intervenidos este mes en San Pedro de Alcántara se le incautaron 21 kilos de marihuana, 1,2 kilos de cocaína y 26,5 kilos de hachís, además de 2 armas cortas y 15.000 euros en efectivo.

La droga incautada en la primera de las operaciones tiene un valor de mercado de más de 150.000 euros, y se comenzó a investigar tras detectarse envíos desde el aeropuerto de Sevilla hacia Francia o China.

Que se envíe esta droga al gigante asiático no es común, porque las triadas chinas cultivan unas de las marihuanas más solicitadas del mundo por lo que el interés final de estos envíos desde San Pedro de Alcántara (Málaga) parece que obedece más a un control de calidad del estupefaciente que al envío de un cliente final porque está haciendo la ruta a la inversa.

Es una opción posible porque no se ha logrado detectar las plantaciones de droga que abastecían al único detenido de esta primera operación. Por lo que se abre cualquier posibilidad ante ese envío a Asia, que es probable que se haya realizado para hacer un control exhaustivo al producto.

La segunda operación también se inició gracias al control de análisis de riesgos de Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, comenzó tras revisar algunos paquetes en los que descubrieron que contenían 480 gramos de MDMA escondidos en una figura declarada como juguetes para bebés.

El destino final también era China, y se detuvo también en San Pedro de Alcántara a un ucraniano y a un español por supuestamente realizar estos envíos ilegales de droga.

Otra cuestión curiosa es que tanto Vigilancia Aduanera como la Guardia Civil destacan que estas dos organizaciones criminales radicadas en San Pedro de Alcántara no tienen ninguna relación entre sí, aunque su método de trabajo sea similar y sus cliente final estaban en los mismos países. Eran la competencia siendo paisanos.