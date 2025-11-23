Una madre intenta vender a su bebé recién nacida por 3.000 € a una pareja de Málaga que no podía concebir

Las claves nuevo Generado con IA Una madre intentó vender a su bebé recién nacida por 3.000 euros a una pareja de Málaga que no podía concebir hijos. La operación fue detectada por el Área de Protección al Menor y la Junta de Andalucía, quienes iniciaron una investigación tras notar irregularidades en el Registro Civil. La pareja interesada en comprar al bebé estaba inscrita como progenitora de forma fraudulenta y acordó el pago con la madre biológica. La menor fue retirada de inmediato y actualmente se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía en un hogar de acogida; los implicados han sido imputados por falsedad documental.

Una mujer intenta vender a su hija recién nacida por 3.000 euros a una pareja que estaba en tratamiento de fertilidad y no podía concebir en Málaga. Así lo han dado a conocer desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, que aseguran que la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta y reside en un hogar de acogida.

Los agentes del Área de Protección al Menor (APROME) y del Servicio de Protección al Menor de la Junta comenzaron la investigación tras una Resolución de Desamparo Provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social de Málaga respecto a una menor recién nacida que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia.

Durante la comparecencia de la madre biológica, los agentes detectaron diversas irregularidades y contradicciones relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien figuraba inscrito como tal en el Registro Civil.

Fue entonces cuando se abrió una investigación que les permitió identificar de manera rápida y completa a todas las personas implicadas.

La principal línea de trabajo se centró en un presunto delito consistente en la presentación y registro de un recién nacido ajeno como propio para su inscripción como hijo en el correspondiente Registro Civil.

Así, determinaron que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico por importe de 3.000 euros con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad.

El varón inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida.

La investigación sacó a la luz que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta que consistía en inscribir a la recién nacida como hija de ambos y, una vez recibida el alta hospitalaria, entregársela a cambio de los 3.000 euros acordados.

Este hecho no llegó a materializarse gracias a la rápida intervención policial, que permitió la retirada inmediata de la menor, garantizando en todo momento su protección.

Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía y reside en un hogar de acogida, donde recibe la atención y el amparo necesarios. La actuación culminó con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor.

Asimismo, los implicados cometieron un delito de falsedad en documento público, al modificar elementos esenciales del acta de inscripción de nacimiento del bebé en el Registro Civil.