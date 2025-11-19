El Royal Bank of Scotland fuerza la subasta por 1,1 millones de una finca con vivienda de 600 m² y 6 hectáreas en Casares

Un tribunal de Estepona ha puesto en marcha la subasta judicial de una finca rústica en el municipio de Casares a instancias de Royal Bank of Scotland International Limited, un banco con sede en Escocia que reclama más de un millón de euros por impagos de un préstamo hipotecario.

El procedimiento afecta a la sociedad La Era de Casares S.L. y a dos personas físicas, Susan M. P. y David C. P., como deudores.

Según el edicto judicial, la cantidad reclamada asciende a 1.006.990,86 euros de principal, a los que se suman 86.990,80 euros en concepto de intereses presupuestados y 120.000 euros para costas procesales.

La subasta, que se desarrolla por vía electrónica desde el 11 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2025, incluye dos lotes de bienes inmuebles.

El primero corresponde a una finca rústica denominada Enriadero, situada en el paraje Los Molinos, en Casares. La propiedad cuenta con más de seis hectáreas de terreno, parte de ellas de regadío, y una vivienda de dos plantas con una superficie construida de 638,94 metros cuadrados.

Según la descripción catastral, la vivienda dispone en su planta baja de amplios salones, cocinas, dormitorios y varios porches, mientras que la planta alta alberga dormitorios con baños en suite, vestidores y terrazas. El valor de subasta de esta finca principal se ha fijado en 949.480 euros.

El segundo lote consiste en otra finca rústica de 15.000 metros cuadrados, también en Casares, con un valor de tasación de 135.640 euros.

En conjunto, ambas propiedades superan el 1,08 millones de euros de valor de subasta.

El edicto, publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla que el proceso judicial se enmarca en la vía de apremio por incumplimiento de las obligaciones hipotecarias. El banco escocés busca así recuperar la deuda impagada mediante la venta de los bienes embargados.