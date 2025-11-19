Una mujer de 20 años y un hombre de 38, hospitalizados tras resultar afectados en dos incendios en Málaga y Rincón

Las claves nuevo Generado con IA Dos incendios en la noche afectaron viviendas en Rincón de la Victoria y Málaga capital, según el servicio de emergencias 112 Andalucía. El primer incendio, ocurrido en una cocina de la calle Zuloaga (Rincón de la Victoria), provocó el traslado al hospital de una joven de 20 años. El segundo incendio se declaró en la terraza de un piso en la calle Joselito (Málaga), resultando herido un hombre de 38 años con quemaduras, que fue evacuado al Hospital Clínico. En ambos sucesos intervinieron bomberos, servicios sanitarios del CES 061 y fuerzas policiales.

Dos incendios ocurridos durante la pasada noche en Rincón de la Victoria y Málaga capital han obligado a trasladar al hospital a una joven de 20 años y a un hombre de 38, según han informado este miércoles desde el servicio de emergencias 112 Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, el primero de los sucesos ocurrió sobre las 22:10 horas de ayer martes en el municipio de Rincón de la Victoria.

A esa hora, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso por un incendio en una cocina. Según indicaba el alertante se había incendiado una olla en un inmueble de la calle Zuloaga.

El segundo suceso se gestionó horas más tarde, sobre la 01:30 horas de la madrugada de este miércoles, cuando varios vecinos alertaban al 1-1-2 de un incendio en una terraza de un piso ubicado en la calle Joselito.

La sala coordinadora activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Nacional y a la Guardia Civil.

Los sanitarios que han acudido a sendos casos han confirmado que en el primero suceso una mujer de 20 años fue evacuada al Hospital Carlos Haya y, en el segundo, un varón de 38 fue trasladado al Hospital Clínico con quemaduras.