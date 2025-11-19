Málaga se prepara para el Black Friday: el 88% de la población aprovechará las ofertas y gastarán de media 245 €

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y con él regresan las compras masivas con motivo de la oferta comercial que se genera en la campaña. Muchos serán los que aprovechen estas rebajas para comprar ropa, calzado, dispositivos electrónicos e incluso electrodomésticos.

En Málaga ya está todo a punto y el bolsillo de los malagueños también. De media, según la Asociación Española de Consumidores, los malagueños gastarán 245 euros en este Black Friday. Lo que sitúa a la provincia como la tercera en la que más gasto se prevé.

El porcentaje de compras en Málaga asciende hasta el 88%. Esto significa que la Costa del Sol es una de las provincias donde un mayor número de consumidores que van a comprar en el Black Friday.

Por delante de ella se encuentran Madrid y Barcelona con una media de 276 euros y detrás de Málaga está Valencia con 244 euros y Pamplona 243 euros. Eso sí, a nivel nacional, el gasto rondará los 204 euros y comprará un 84% de la población.

En cuanto a las preferencias de compra, según la encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores, un 43% aprovechará estos descuentos para comprar ropa y complementos.

A esto se suma que un 30% comprará juguetes y un 26% adquirirá Tecnología y Electrodomésticos. Por el contrario, sólo un 1% lo destinará a otras compras (servicios, entradas, etc).

Además, en la encuesta preguntaron por las preferencias del canal de venta que tienen los consumidores. Así, un 54% comprará online únicamente, un 25% lo hará en tienda física y un 21% de los consumidores lo hará en ambos modelos comerciales.

En cuanto al grado de satisfacción de años anteriores a este los consumidores han señalado que se han sentido insatisfechos en un 40% siendo menor el porcentaje de los satisfechos, con un 30%. Un 30% de los consumidores se siente indiferente con dichas compras.