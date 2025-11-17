Tremendo choque de un turismo y una ambulancia en Málaga: hay diez heridos

Vídeo del accidente de tráfico ocurrido en Cañete la Real (Málaga) entre un turismo y una ambulancia.

Las claves nuevo Generado con IA Un grave accidente de tráfico se ha producido en el kilómetro 22 de la carretera A-367, en Cañete la Real (Málaga), tras el choque frontal entre un turismo y una ambulancia. En la ambulancia viajaban nueve personas, incluidos siete pacientes, y en el turismo iba una persona junto a un perro. Los diez ocupantes de ambos vehículos resultaron heridos de diversa consideración y tuvieron que ser excarcelados por los bomberos. El perro que viajaba en el turismo falleció como consecuencia del impacto.

Así lo han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos han tenido que intervenir después de que varios de los afectados hayan quedado atrapados tras la colisión.

En concreto, los operarios del ente provincial han tenido que excarcelar a los 10 ocupantes de los dos vehículos implicados. Todos ellos han resultado heridos de diferente consideración, lo que ha obligado a su traslado.

En el turismo, indican, viajaba una persona y un perro, que ha fallecido a causa del impacto. Los efectivos de la dotación han realizado posteriores labores de limpieza de la calzada.