Torrox, el pueblo de la Axarquía que adelanta a Vigo y Málaga con sus luces de Navidad: más de un millón de leds

Imagen de las luces de Navidad en el municipio de Torrox.

Las claves nuevo Generado con IA Torrox, municipio de la Axarquía con menos de 22.000 habitantes, ha adelantado a Vigo y Málaga capital en el encendido de las luces de Navidad. La localidad ha iluminado más de 20 kilómetros de calles y plazas con más de un millón de luces LED. El alcalde destaca que la iniciativa fomenta el bienestar, fortalece la economía local y atrae turismo y consumo. Vigo y Málaga capital, tradicionalmente referentes en iluminación navideña, activarán sus luces en fechas posteriores a Torrox.

Ni Vigo ni Málaga capital. Un pequeño municipio de la comarca de la Axarquía se ha adelantado a dos de las grandes referentes de las luces de Navidad y ha encendido ya su iluminación.

Se trata de Torrox, una localidad situada en la parte oriental de la provincia de Málaga, con menos de 22.000 habitantes y que presume de ofrecer a sus vecinos y visitantes el mejor clima de Europa.

Pues esta localidad le dio en la noche de este viernes 14 de noviembre al interruptor de las luces de Navidad.

El alcalde del municipio, el popular Óscar Medina, ha presumido de ello en sus redes sociales.

De acuerdo con la información aportada, la localidad ofrece este año más de un millón de luces leds, distribuidas en "más de 20 kilómetros de calles y plazas iluminadas…"

"Torrox es la primera gran ciudad turística de España en encender las luces de Navidad!!!", ha remarcado el regidor, quien ha valorado el beneficio de este espectáculo.

A su juicio, este tipo de iniciativas "generan bienestar y felicidad; fortalecen los lazos emocionales; simbolizan la luz y el calor de Dios, y recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros…"

Detalles a los que suma su indiscutible impacto sobre la economía local, "al potenciar el consumo y atraer a turistas, lo que beneficia al comercio y la hostelería de las zonas decoradas".

El paso adelante de Torrox le ha permitido adelantarse a Vigo, que tiene previsto activar el interruptor de sus luces este sábado 15 de noviembre. Y a Málaga capital, que ha planteado el encendido para el próximo viernes 28 de noviembre.

En el caso de la capital de la Costa del Sol, renueva el espectáculo de luces de la calle Larios, que va a contar con 350.000 puntos de luz led, estrellas de 5 metros y grandes rosetones en los que se representará el misterio de la Natividad.

La grandiosidad del alumbrado quedará plasmada en el tradicional espectáculo de luces y sonido, que tendrá una duración de unos 15 minutos.