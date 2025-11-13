Málaga suma ya 29 muertos en carretera en 2025 y se encamina a otro año negro de siniestralidad vial

La siniestralidad vial vuelve a golpear con fuerza en la provincia de Málaga. A falta de mes y medio para que termine el año, 29 personas han perdido la vida en las carreteras malagueñas, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico.

La cifra se aproxima peligrosamente al total de víctimas registradas en todo 2024, cuando se contabilizaron 37 fallecidos, y apunta a un nuevo cierre de ejercicio con niveles similares a los dos años anteriores.

Durante la última década, las estadísticas muestran una tendencia preocupantemente estable, sin descensos sostenidos. El punto más bajo se alcanzó en 2018, con 19 fallecidos, pero desde entonces las cifras no han dejado de repuntar.

En 2019 murieron 35 personas, y aunque la pandemia redujo temporalmente la movilidad, 2020 se cerró aún con 28 víctimas mortales. Desde 2021, Málaga se ha mantenido en una franja alta: 32 muertos tanto en 2021 como en 2022: un gran repunte, con 39, en 2023; y 37 en 2024. Si el ritmo actual continúa, 2025 podría igualar o incluso superar esos valores.

Los expertos coinciden en que las distracciones al volante, la velocidad y el consumo de alcohol o drogas siguen siendo los principales factores de riesgo. A ellos se suma un perfil cada vez más visible en la estadística: los motoristas.

En Málaga, como en otras provincias con clima favorable durante gran parte del año, los desplazamientos en moto se multiplican, sobre todo en fines de semana y vías secundarias, donde se concentran buena parte de los accidentes con resultado mortal.

El aumento del tráfico, por motivos turísticos, laborales y de ocio, junto al envejecimiento del parque automovilístico, contribuyen a mantener el riesgo elevado, pero según los expertos, es el factor humano el que acaba siendo más determinante: las causas más comunes son las distracciones (especialmente el uso del móvil), el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y el cansancio o el estrés.

El pasado 2024 en Málaga hubo un leve aumento de siniestros mortales y una pequeña bajada de fallecidos respecto al año anterior. Se registraron 32 accidentes mortales, uno más que en 2023, pero los fallecidos descendieron de 39 a 37, una bajada del 5,1%.

Preocupó especialmente el aumento de motoristas fallecidos: once perdieron la vida, casi el doble que en 2023, cuando murieron cinco.

Cabe destacar que la cifra global de víctimas, incluyendo heridos hospitalizados y no hospitalizados, se redujo significativamente: de 70 a 48, lo que supone un descenso del 31,4 %. La principal causa de estos accidentes mortales fue la distracción al volante, presente en el 46,9 % de los casos. Otros factores importantes fueron el cansancio o sueño (15,6 %) y la velocidad inadecuada (12,5%), por delante del alcohol (9,4%).

A 12 de noviembre, la provincia con más muertes en carretera en Andalucía en lo que va de 2025 es Granada (34), seguida de Málaga (29) y Sevilla (28). Unos datos que demuestran que las carreteras convencionales continúan siendo un escenario peligroso, con salidas de vía, colisiones frontales y atropellos entre los siniestros más frecuentes. Pese a los esfuerzos de la Dirección General de Tráfico, los datos confirman que la mortalidad vial sigue lejos del objetivo de reducir a la mitad las víctimas antes de 2030, meta marcada por la Unión Europea y asumida por España.