Un camión accidentado y el "efecto mirón" causan retenciones en la AP-7, en Torremolinos

Imagen de los problemas de circulación en la AP-7, en Torremolinos.

Las claves nuevo Generado con IA Un camión se salió de la vía en la AP-7 a la altura de Torremolinos alrededor de las 05:15 de la madrugada. El accidente no afecta directamente la carretera ni ha provocado el corte de carriles. Se registran casi dos kilómetros de retenciones en sentido Marbella debido al "efecto mirón" de los conductores que reducen la velocidad para observar el siniestro.

De nuevo el accidente de tráfico protagonizado por un camión en la madrugada de este jueves está provocando retenciones en la provincia de Málaga.

En esta ocasión, en la carretera AP-7, a la altura de Torremolinos. De acuerdo con los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT), a esta hora son casi dos kilómetros de retenciones las que se registran en sentido Marbella.

Según indican, el motivo es el "efecto mirón" causado por la presencia de un camión que se salió de la vía alrededor de las 05:15 horas de este jueves.

El vehículo no afecta de manera directa a la carretera ni corta carril alguno. Sin embargo, son muchos los conductores que están ralentizando la marcha. El punto del siniestro es el ramal de acceso a la AP-7, a la altura del punto kilométrico 998.