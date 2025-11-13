Un camión accidentado y el "efecto mirón" causan retenciones en la AP-7, en Torremolinos
El vehículo siniestrado se salió de la vía a las 05:15 horas en el enlace a la AP-7, en el punto kilómetrico 998.
Las claves
De nuevo el accidente de tráfico protagonizado por un camión en la madrugada de este jueves está provocando retenciones en la provincia de Málaga.
En esta ocasión, en la carretera AP-7, a la altura de Torremolinos. De acuerdo con los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT), a esta hora son casi dos kilómetros de retenciones las que se registran en sentido Marbella.
Según indican, el motivo es el "efecto mirón" causado por la presencia de un camión que se salió de la vía alrededor de las 05:15 horas de este jueves.
El vehículo no afecta de manera directa a la carretera ni corta carril alguno. Sin embargo, son muchos los conductores que están ralentizando la marcha. El punto del siniestro es el ramal de acceso a la AP-7, a la altura del punto kilométrico 998.