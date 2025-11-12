AEMET avisa a Málaga de 5 días de lluvia consecutivos esta semana: hay probabilidades del 100% en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Claudia afectará a Málaga desde este jueves, trayendo lluvias continuas que podrían durar hasta el lunes. Se prevén acumulados significativos de precipitaciones, con probabilidades del 100% de chubascos en la capital entre jueves y domingo. Las lluvias podrían venir acompañadas de rachas de viento y, el jueves, de polvo en suspensión que provocaría depósitos de barro. Las temperaturas máximas bajarán notablemente a partir del viernes, descendiendo en la capital de 23 a 18 grados.

Andalucía vivirá esta semana el paso de una borrasca de alto impacto a la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha denominado como Claudia. De inicio, esta ha obligado a activar diversos avisos, principalmente en la zona oeste de Andalucía, pero ninguno hasta ahora en Málaga, donde empezará a hacerse notar a partir de este jueves, 13 de noviembre, con importantes acumulados.

Estas lluvias se podrían alargar hasta el próximo lunes, según se observa en la web de la Aemet, consultada por EL ESPAÑOL de Málaga. Estas fuertes precipitaciones podrían venir acompañadas de rachas de viento como las que en las próximas horas afectarán al litoral occidental andaluz.

El director del centro meteorológico de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, ha explicado a este diario que las precipitaciones se van a extender "al menos hasta el comienzo de la próxima semana" y que se "acumularán valores significativos en este episodio de lluvias en total".

Sobre los avisos, Riesco ha explicado que no descarta que se vaya a activar alguno, aunque aún no se ha determinado cuál será el día más lluvioso. Si bien, el meteorólogo ha indicado que este jueves las lluvias podrían venir acompañadas de polvo en suspensión, provocando depósitos de barro. "El viernes ya el polvo irá a menos", ha matizado.

Todo apunta a que será la mitad occidental de la provincia de Málaga donde más precipitaciones se registren, especialmente en el entorno de la Serranía de Ronda este jueves. Luego, señala, habrá que estar pendientes "a la evolución de la borrasca".

En su portal web, en el caso de la capital, la Aemet da un 100% de probabilidad de que se registren chubascos en la capital desde la tarde del jueves, a partir de las seis, hasta finalizado el domingo. Ya el lunes, la probabilidad baja a 85% y los protagonistas serán intervalos nubosos con algunas lluvias débiles. "Muy probablemente llueva en toda la provincia desde el comienzo al final del episodio completo", ha expresado Riesco.

En cuanto a las temperaturas, lo más reseñable, a juicio de Riesco, en el marco de este episodio, es que las máximas bajarán considerablemente a partir del próximo viernes. En el caso de la capital, de 23 este jueves, pasarán a 18 grados.