El campo malagueño vuelve a brillar: estiman una cosecha de 36.000 toneladas de mango, el 85% de la producción nacional

El campo malagueño vuelve a brillar y se va recuperando poco a poco de la sequía que redujo las cosechas de muchos cultivos, pero siguen haciendo frente a otros problemas que hacen peligrar el futuro trabajo de los agricultores.

Cada día la vida es más cara, los precios de los productos esenciales no paran de subir y, por tanto, la necesidad de obtener mayores beneficios a la hora de vender sus productos aumenta año tras año.

Entre los trabajadores que necesitan que el dinero que reciben por vender sus productos sea mayor se encuentran los productores de mango, que este año están de celebración, puesto que si se cumplen las estimaciones de cosecha de este año, duplicarán la de 2024.

En cifras, según explica Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Málaga, este año el sector prevé que se producirán 36.000 toneladas de mangos. Además, destaca que de la provincia de Málaga, en concreto de Vélez-Málaga, sale el 85% de la cosecha total de mango de España.

De media, según Moscoso, los agricultores reciben 80 céntimos por kilo, mientras que el consumidor paga entre 4 y 6 euros. “El mango es un producto del que debemos tener una educación para consumir. No son perfectamente brillosos, ni tienen que pesar un estándar de peso porque un mango de 200 grados está más bueno que uno de 400 porque tiene los azúcares recogidos”, expone.

Es aquí cuando surge el problema del “destrío”, puesto que un mango que pesa entre 400 y 800 gramos se los pagan a un euro, por debajo de ese pesaje, le pagan menos. En cambio, “al final luego el consumidor lo paga todo, que es el problema”.

En este punto, Moscoso señala que esperan que este año la cooperativa les pague entre 1,15 y 1,20 euros el kilo para “cubrir los costes de producción”, pero hasta que no termine la cosecha no sabrán el precio final.

“Los agricultores están hartos y nosotros le estamos contando la situación a la administración”, asegura el agricultor que añade que la solución es “muy sencilla”. “Si los agricultores vendiéramos directamente al consumidor, esto no pasaría”, señala.

Concienciación a la población sobre el consumo de mango

Para dar a conocer el mango a la ciudadanía, UPA ha organizado charlas en diferentes centros educativos para acercar la labor en el campo a los más jóvenes con el objetivo de que conozcan cómo producimos los alimentos que comen cada día y que comprendan la importancia del sector primario.

Hasta ahora han charlado con estudiantes de institutos y colegios de Córdoba, Málaga, Jaén, Sevilla, Valladolid, Alcalá la Real y Madrid, entre otros.

Con esta labor de difusión quieren dar a conocer que el 85% del mango que se produce en España es de Vélez-Málaga.

Por ello, incide en que necesitan que los precios por kilo suban para poder cubrir los costes de producción y así tener la posibilidad de seguir manteniendo sus cultivos. Sin olvidar que la cosecha de este año puede rondar las 36.000 toneladas de mangos, frente a las 17.000 del año pasado.