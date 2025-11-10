La Aemet advierte de la llegada de una borrasca a Málaga que traerá lluvias y una bajada de temperaturas esta semana

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet prevé la llegada de una borrasca atlántica a Málaga a partir del viernes, trayendo lluvias que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hasta el jueves, las temperaturas máximas en la provincia rondarán los 25-27 grados, con una masa de aire cálida predominando. Desde el viernes, se espera un descenso significativo de las temperaturas, con máximas que bajarán hasta los 17-20 grados en distintas zonas.

Cuenta atrás para que vuelvan las lluvias a Málaga. La primera parte de esta semana va a estar protagonizada por altas temperaturas y a partir del viernes, el tiempo cambiará por completo y llegarán las precipitaciones.

Desde este lunes y hasta el jueves, según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, una masa de aire cálida va a provocar que las temperaturas suban llegando a máximas que ronden los 25-26 grados, tanto en la costa como en el interior.

A partir del viernes, todo cambiará. Llegarán las precipitaciones que se extenderán durante todo el fin de semana. Esto se debe a una borrasca profunda atlántica que también va a hacer que las temperaturas bajen de manera significativa en toda la provincia “para volver a los valores prácticamente normales para la época del año”.

En cuanto a las temperaturas, en la capital las mínimas oscilarán entre los 10 y los 17 grados. En cambio, las máximas llegarán a situarse en 26 grados la primera parte de esta semana, pero a partir del viernes caerán hasta los 20 grados.

Así, en Marbella, las mínimas se mantendrán entre los 15 y 16 grados durante toda la semana. Las máximas, al igual que en otros puntos, serán de 26 grados hasta el fin de semana y caerán hasta los 20 grados.

En Antequera, las mínimas llegarán hasta los 7 grados y las máximas de 26 grados hasta el jueves, bajarán durante el fin de semana hasta los 17.

En Coín, podrían llegar a registrar hasta 27 grados de máxima durante esta primera parte de la semana, para bajar hasta los 20 durante el fin de semana. En cambio, las mínimas rondarán entre los 12 y los 15 grados.