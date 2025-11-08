Málaga vive el tercer octubre más cálido desde hace 64 años: registra una temperatura media de 20,1 grados

Octubre ha sido un mes atípico en lo que a temperaturas se refiere en Málaga. Pese a que el otoño comenzó el 22 de septiembre, el mes pasado estuvo protagonizado por temperaturas habituales en agosto y un episodio de terral.

Tales han sido las temperaturas registradas que el mes de octubre será recordado como uno de los más cálidos de la historia de Málaga desde 1961, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La temperatura media habitual del mes de octubre, según el período de referencia de 1991-2020, ronda los 17,5 grados, pero este 2025 la temperatura media ha sido de 20,1 grados.

Como resultado, la temperatura del mes de octubre de 2025 ha sido 2,6 grados superior a lo habitual. Por tanto, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, este mes ha sido "extremadamente cálido".

Esta temperatura ha situado a este período en el tercer mes de octubre más caluroso de la provincia de Málaga desde 1961. Solo por detrás del de 2022 cuando se llegó a los 21 grados y el de 2017 con 20,5 grados.

Más calor en el aeropuerto de Málaga

Por otro lado, en la estación del aeropuerto de Málaga de la Aemet, este mes de octubre ha sido el más cálido desde 1942, ya que la temperatura media ha sido de 22,7 grados, 2,8 grados por encima de lo habitual.

Coín, el punto más caliente de España

Este aumento de las temperaturas ha hecho que el punto más caliente del país durante el pasado mes se encuentre en la provincia de Málaga. En concreto, el municipio es Coín y llegó a los 37,6 grados el pasado 4 de octubre, la temperatura más alta registrada en España ese mes.

Cabe recordar que octubre también ha estado protagonizado por un episodio de terral que hizo que los termómetros se dispararan a lo largo y ancho de toda la provincia, llegando a registrar temperaturas superiores a los 35 grados en algunos puntos. Dichas máximas se han posicionado como las más altas de la jornada en Andalucía y España.

Hablamos de municipios como Manilva que fue el municipio en el que más calor hizo el pasado 23 de octubre de toda España. En concreto, la máxima a la que se llegó ha sido de 35,3 grados a las 15.40 horas.

De cerca le siguió Vélez-Málaga. Allí a las 14.30 horas alcanzaron los 34,8 grados, la segunda zona española donde más calor hizo esa jornada.

La siguiente temperatura más alta en la provincia, que fue la cuarta máxima más elevada de la jornada en Andalucía y la octava de España, se dio en el Puerto de Málaga a las 16.50 horas. Se han llegado a los 32,5 grados.