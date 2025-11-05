El 'talón de Aquiles' del AVE en Málaga: el túnel del Valle de Abdalajís, uno de los más problemáticos de la red ferroviaria

La profunda herida que la construcción del AVE Málaga-Madrid dejó en las entrañas de la Sierra de Abdalajís, perforando en su avance el rico acuífero de la zona, vuelve a supurar casi dos décadas después.

Desde el 20 de julio pasado, un importante desprendimiento localizado en el tubo este del túnel ferroviario, altera de manera notable el día a día de la Alta Velocidad entre la Costa del Sol y el centro de la meseta.

La gravedad de los daños causados en parte de esta infraestructura obligaron casi de inmediato a los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a cerrar este tubo al paso de los trenes, obligando a las circulaciones a usar el único paso viable.

Este escenario, por lo que parece, se va a alargar en el tiempo al menos durante otros seis meses, que son los que estima Adif para poder llevar a cabo las obras de emergencias necesarias.

Captura de pantalla 2025-11-04 141334

Unos trabajos que acaban de ser adjudicados y que, incluyendo la asistencia técnica, van a suponer unos 3,7 millones de euros de inversión. La empresa Contratas y Ventas S.A. se encargará de la obra, mientras Túneles y Geomecánica S.L. asumirá la ingeniería y asistencia técnica.

Para defender la urgencia de la intervención, los técnicos del ente estatal tuvieron que emitir un informe-propuesta en el que se enfatiza de manera más que evidente la gravedad del episodio del pasado julio, que viene a sumarse a los problemas ya detectados en los meses previos a la llegada de la Alta Velocidad a Málaga.

En concreto, se indica en el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, que el último desprendimiento afectó a 15 metros de longitud y seis de altura del hastial oeste del túnel, sometiendo la bóveda a un desplazamiento de hasta un metro.

El reto de reparar y garantizar la seguridad

Las inspecciones han revelado deformaciones en las armaduras, oxidación y un fallo por acumulación de tensiones, acompañado de un estallido del hormigón, en parte causado por bruscos cambios en la presión hidrostática.

A ojos de los técnicos, los túneles de Abdalajís son considerados uno de los puntos más complejos de toda la red de alta velocidad, debido a la presencia de un potente acuífero que no puede ser drenado por razones medioambientales.

Las estructuras soportan presiones hidrostáticas de hasta 100 metros de columna de agua, lo que incrementa el riesgo de patologías estructurales.

El informe técnico apunta a que una caída repentina de 60 metros de presión hidrostática, registrada el 20 de julio, pudo provocar un desequilibrio entre el trasdós e intradós del anillo de refuerzo, desencadenando la rotura.

No obstante, puede existir "algún factor adicional que haya desencadenado esta inestabilidad".

"Una primera hipótesis sería que el anillo de refuerzo haya sido empujado por una dovela ligeramente desplazada", se precisa de manera literal. Una circunstancia que podría explicar la aparición de un bloque del anillo de refuerzo empujado y volteado.

"En este caso, antes de la rotura, la presión hidrostática sobre el anillo de dovelas estaba compensada en ambas caras del anillo. Pero un descenso brusco de la presión podría haber provocado que, súbitamente, el anillo se encontrara con 100 m.c.a. en el trasdós y 40 m.c.a. en el intradós", se añade

En una segunda hipótesis, la dovela podría haberse mantenido en su sitio y sería el anillo de revestimiento el que se encontrara ligeramente desplazado, como la comentada junta radial al pie de la bóveda, y esto podría haber desencadenado el desplazamiento de este anillo.

En cualquiera de las hipótesis, estas consideraciones se añadirían "a la concentración de tensiones existente para desencadenar la inestabilidad en hombros del túnel". "Los bloques adyacentes al bloque empujado, habrían sido arrastrados, y finalmente, todo el pie de la bóveda se habría desplazado a través de la junta radial existente", se apostilla.

En el informe se subraya que la rotura del anillo de refuerzo ha implicado "tal grave peligro que ha obligado a cortar la circulación ferroviaria por el tubo afectado".

"Sin una reparación de la zona afectada, no es posible restablecer la circulación ferroviaria con seguridad. Sin conocer las causas del estallido, no es posible garantizar que no puedan reproducirse estas patologías en el tubo donde existe presión debida al freático y tampoco en el túnel oeste por el que se presta el servicio actualmente", agregan.