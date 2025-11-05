Las lluvias toman protagonismo en el interior de la provincia de Málaga: caen casi 30 litros en Alpandeire

Una mujer protegiéndose de la lluvia en una imagen de archivo. Andreu Esteban EFE

Una alerta naranja por fuertes precipitaciones ha sido la protagonista de la jornada de este miércoles en la provincia de Málaga y Alpandeire, Ronda y Cortes de la Frontera han sido los municipios donde las lluvias se han dejado sentir más.

En concreto, la localidad en la que más agua ha caído ha sido Alpandeire. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este miércoles se han registrado 28,2 litros por metro cuadrado. Cabe señalar que en tan solo una hora han caído 20 litros en este municipio.

De cerca le ha seguido Marbella con unos 14,8 litros y Ronda con 16,4 litros por metro cuadrado, según la Aemet. En la estación de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía en esta zona han caído 13,6 litros.

Por otro lado, la estación de Majada de las Lomas, ubicada en Cortes de la Frontera ha contabilizado unos 16,6 litros. En el río Guadiaro (TR. Majaceite) han caído 15,9 litros, en el río Genal a su paso por Jubrique 11,6 litros y en Cañete la Real 10,4 litros.

Cabe recordar que la tormenta ha descargado grandes cantidades de agua, pero en el mar. Así lo confirmó el radar meteorológico, que constató que las precipitaciones en tierra estaban siendo de menor intensidad.

Además, el Ayuntamiento de Málaga activó a las 17.00 horas el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga en fase de preemergencia (hasta ahora se denominaba activación de forma parcial) por lluvias.

Al igual que Torremolinos cerró los parques del municipio y suspendió las actividades culturales y deportivas previstas para esta tarde, tras activar el Plan Territorial de Emergencia Local de Torremolinos (PTEL).

La alerta de la Aemet consistía en un aviso naranja por trombas de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora en las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce. El aviso ha sido desactivado alrededor de las 21.00 horas, minutos después de que la agencia avisara en X que el episodio había llegado a su fin en Andalucía.