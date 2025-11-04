La Laguna de Camuñas de Campillos renace: volverá a llenarse de agua y vida tras décadas de drenaje

La Laguna de Camuñas en Campillos, que fue declarada Reserva Natural en 1989 y es una de las más pequeñas y menos salinas de la zona con cerca de tres hectáreas de superficie, va a ser restaurada por la Junta de Andalucía para anular el drenaje artificial del humedal.

La laguna se llena principalmente por aguas superficiales, por lo que tiene un marcado carácter temporal, la cual se ve incrementada por la existencia de un canal de drenaje que conecta la laguna con el arroyo del Barranco Hondo y que altera de forma importante su hidroperiodo, limitando también su profundidad.

Este canal de drenaje es de antes de 1956 y hay registros de él en la ortofoto del vuelo americano. Su finalidad fue la de ganar superficie cultivable y ello ha provocado que el área de vegetación palustre (la que crece en terrenos que se inundan de forma recurrente) apenas alcance dos hectáreas, labrándose parte del vaso lagunar los años de menos precipitaciones.

Esta alteración ha sido uno de los motivos por los que la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga la seleccionó como uno de los humedales a restaurar en la provincia de Málaga, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado a través del instrumento financiero Next Generation EU.

La compra realizada permitirá que en los próximos meses se inicien los trabajos de restauración del humedal, ya que en paralelo a esta tramitación, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha estado trabajando en la redacción de un proyecto titulado Proyecto de restauración de hábitats del humedal de la Laguna Dulce de Campillos y varios humedales de la provincia de Málaga.

Dicho proyecto, que se encuentra en la última fase de su tramitación, comprende actuaciones en un total de cinco humedales de la provincia de Málaga y tiene un presupuesto de ejecución por administración de 1.310.615 euros, de los que algo más de 200.000 euros se corresponden a las actuaciones proyectadas en la Laguna de Camuñas.

La adquisición, materializada ante notario el pasado miércoles, ha sido posible gracias a la voluntad de la sociedad propietaria de los terrenos -Macías Torres S.L.- de vender a la administración autonómica una parte de su finca, en concreto 10,2 hectáreas.

Los terrenos adquiridos son principalmente agrícolas, con 3 hectáreas de olivar y 4,2 hectáreas de tierras de labor, correspondiendo otras 3 hectáreas a varios manchones de monte bajo y a la vegetación del vaso lagunar, como carrizo o juncos.

Proyecto de restauración

La principal acción a acometer en dicho humedal es anular la zanja de drenaje para recuperar el funcionamiento hídrico natural de la laguna y permitir una mayor lámina de agua, además de una mayor duración del periodo de inundación.

En el vaso lagunar los trabajos se limitarán a retirar parte de los sedimentos que lo han ido obstruyendo por la erosión de los terrenos circundantes, sin eliminar la vegetación palustre natural que aún existe.

En los terrenos que se han adquirido en el entorno de la laguna se van a retirar los olivos y se realizará una repoblación forestal en cerca de 5 hectáreas, en las que se plantarán más de 1.250 plantas de monte mediterráneo y se sembrarán especies de pasto.

Esta actuación es de especial relevancia en la Reserva Natural Lagunas de Campillos, donde los usos del territorio son eminentemente agrícolas y las áreas de vegetación natural representan menos del 10% de la superficie total del espacio natural protegido.

También se va a rectificar el trazado de un camino que discurre en parte por la zona inundable de la laguna y que coincide con la Vereda de Carratraca. Al tratarse de una vía pecuaria, por el camino solo pueden circular los propietarios de las fincas colindantes o vehículos autorizados, que con el nuevo trazado a ejecutar no tendrán que invadir el vaso lagunar en sus desplazamientos.

Por último, el proyecto incorpora dos equipamientos para el uso público: un observatorio y una pantalla-mirador, con la correspondiente señalización y un cartel informativo.