Salado exige la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga tras el atascazo de este jueves: "Es indigno del cargo"

El atascazo que desde primera hora de este jueves ha tenido retenidos durante horas a cientos de conductores en el acceso a Málaga desde Rincón de la Victoria y la zona este ha vuelto a encender los ánimos.

Entre ellos los del presidente de la Diputación provincial y alcalde de Rincón, Francisco Salado. El dirigente del Partido Popular ha colgado un mensaje en sus redes sociales en las que eleva su enésima queja sobre los graves problemas de tráfico que sufre la A-7.

"Cuando hablamos de castigo y asfixia también hablamos de la desidia inaceptable con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños", denuncia, asegurando que el camión que ha generado la congestión de este jueves quedó averiado en la noche del miércoles, "en torno a las 22:45 horas, a la altura de Parque Victoria, como pude comprobar personalmente, y que esta mañana aún no había sido retirado".

A su juicio, es "absolutamente inadmisible" que ni la Dirección General de Tráfico ni la Dirección General de Carreteras ni la Subdelegación de Gobierno "hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación".

"Resulta indignante este desprecio constante a la ansiedad, pérdida de horas de trabajo, lectivas, que provocan estos atascos", añade, remarcando que es una situación que se podría haber evitado.

En esta misma línea carga contra el Gobierno de España, por ignorar las propuestas presentadas por la Diputación y los ayuntamientos para intervenir de manera inmediata sobre la zona, y contra el subdelegado, Javier Salas, al que acusa de dedicarse "a insultar y faltar al respeto a las instituciones. Y a decirnos a los malagueños que las soluciones tardarán décadas en llegar".

Por este motivo, Salado ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno "por su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo".

Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga.

Al tiempo, reclama responsabilidades por este nuevo caos de tráfico, que se podía haber evitado con un tercer carril en la ronda este-Rincón y una grúa que hubiese intervenido con rapidez.

"Hoy se han limitado a poner conos pues ni siquiera la Guardia Civil ha hecho acto de presencia para dar algo de seguridad a la zona donde estaba el camión averiado", insiste.

Para el presidente de la institución provincial, "es tercermundista que cada vez que se produce una avería o alcance se colapse el tráfico de la mitad de la provincia. Rincón es ahora mismo una auténtica ratonera".