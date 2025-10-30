Más de 200 millones, 144 metros, 390 habitaciones: el futuro de la torre de Catar en Málaga ya se juega en Madrid

El ambicioso proyecto hotelero que Grupo Hesperia y la catarí Al Alfia promueven desde hace más de una década en el puerto de Málaga encara la recta final.

Ya sea para ver la luz de manera definitiva, con el aval del Consejo de Ministros, o para quedar enterrado, la operación urbanística, que va a suponer una inversión superior a los 200 millones de euros y que, en caso de prosperar, permitirá la generación de un millar de puestos de trabajo, abandona temporalmente la esfera de Málaga para llegar a Madrid.

Es en la capital de España donde se jugará la partida final para la polémica torre, ahora firmada y diseñada por el prestigioso David Chipperfield.

Y ello después de que la Autoridad Portuaria de Málaga haya remitido este miércoles el expediente, con el aval de los técnicos portuarios, a Puertos del Estado.

Será, en primera instancia, el organismo estatal, que hasta la fecha ha validado cada uno de los pasos administrativos dados en relación con esta iniciativa, el que deberá refrendar el pronunciamiento y, llegando el momento, enviar el caso al Consejo de Ministros.

Proyecto torre del Puerto

Este hito no tendrá lugar, con toda seguridad, antes de que el TSJA se pronuncie sobre los dos contenciosos administrativos presentados por Defendamos Nuestro Horizonte, por un lado, y la Academia de Bellas Artes de San Telmo, por otro.

Ambos colectivos cuestionan los cambios acordados para encajar el futuro hotel de 5 estrellas Gran Lujo. En concreto, reclaman la anulación del acuerdo de aprobación definitivo realizado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga amparando la actuación.

Pese a que durante todos estos años parte de la polémica se ha ceñido a las formas y dimensiones del edificio planteado en el dique de Levante, todo el procedimiento administrativo seguido hasta la fecha se vincula exclusivamente al necesario ajuste urbanístico necesario para levantar el complejo.

El techo se multiplica por 7,5

Muestra del impacto del cambio planteado en el Plan Especial del Puerto es que se asigna a la parcela un techo edificable máximo de 45.000 metros cuadrados.

Este parámetro multiplica por 7,5 la edificabilidad que actualmente tiene asignado ese espacio, que es de 6.000 metros. En cuanto a la altura, el cuerpo que se construya podría alcanzar los 150 metros.

Habrá que esperar aún algunas semanas para conocer en detalle cómo es la torre firmada por Chipperfield, que sustituyó a José Seguí al frente del encargo. Lo poco que se sabe es que rondará los 144 metros, tendrá forma rectangular y será muy esbelta.

Proyecto torre del Puerto

El inmueble, además de locales comerciales y restaurantes de primer nivel, dará cabida a un hotel de lujo de entre 350 y 390 habitaciones.

El último movimiento ahora conocido ha sido recibido con satisfacción por los promotores de la iniciativa. "Esta es sin duda una noticia muy positiva para nosotros como promotores, pero también para la ciudad de Málaga y para el conjunto del país por lo estratégico de esta inversión", aseguran.

"Estamos ante un hito destacado en un proceso que empezó hace ya más de nueve años, cuando empezamos a gestar un proyecto que estamos convencidos de que va a generar valor proyectando a Málaga entre las principales capitales del sur de Europa, pero que, además, va a sumar calidad de vida para la gente que vive en la ciudad", añaden.

Para Hesperia y Al Alfia, el pronunciamiento del Puerto supone "un aval a estos últimos años de esfuerzo para tener el mejor de los proyectos posibles para la ciudad y nos anima a seguir trabajando para hacerlo realidad en el menor tiempo posible".

Los promotores ensalzan como el diseño de Chipperfield propone recuperar un área ahora en desuso, "generando nuevos espacios y recorridos verdes para vivir la ciudad, todo ello con los más elevados estándares medioambientales".

"Somos conscientes de que estamos ante un tipo de proyecto emblemático, que va a suponer un punto de inflexión para la ciudad, y que una actuación de esta envergadura es comprensible que genere recelos en los momentos previos, aunque también estamos convencidos de que son también estos proyectos los que luego se convierten en símbolos para las ciudades", apostillan.